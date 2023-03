GPT-4 zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Chcą, żeby generatywna SI wzięła na wstrzymanie

GPT-4 stał się w zasadzie nowym złotem. Gorączka sięgnęła zenitu i jak teraz nie masz w swoim produkcie czegoś z generatywnym SI, wydajesz się być z automatu na straconej pozycji. To nie jest normalna sytuacja (a przynajmniej nie powinno się nad nią przechodzić do porządku dziennego). Standardowo w kwestii nowych technologii prawo zostaje daleko w tyle, a kwestie związane chociażby z określeniem autorstwa treści wygenerowanej przez SI są dopiero na etapie raczkowania.

Niepokoicie się? Nie jesteście sami, bo do amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (Federal Trade Commission, FTC) wpłynął właśnie wniosek ze strony grupy “technologicznych etyków”, zaniepokojonych aktywnością OpenAI. Przedstawiciele Center for AI and Digital Policy (CAIDP) zarzucają twórcom modelu językowego GPT-4 naruszenie praw ochrony konsumentów, określając narzędzia do generatywnego SI mianem stronniczych, wprowadzających w błąd oraz niebezpiecznych dla bezpieczeństwa publicznego.

GPT-4 zachwyca i zarazem przeraża

Wniosek CAIDP wymienia również potencjalne zagrożenia związane z modelem językowym GPT-4 opublikowanym przez OpenAI w połowie marca. Wśród nich znalazły się takie scenariusze jak tworzenie złośliwego kodu, treści propagandowych oraz nasyconych uprzedzeniami rasowymi i płciowymi, wygenerowanych na bazie stronniczych danych wejściowych, które mogą wpływać np. na proces zatrudnienia.

Wnioskodawcy przywołują podatność na zjawisko halucynacji SI, problemu dotykającego w szczególności generatywną sztuczną inteligencję (system nie ma dostatecznych danych, więc generuje własne, czyli bajdurzy). Jednocześnie CAIDP apeluje do Federalnej Komisji Handlu o wstrzymanie komercyjnego wdrożenia GPT-4 i przeprowadzenia niezależnej analizy modelu. Zabiega również o stworzenie ogólnodostępnego narzędzia służącego zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości w działaniu generatywnego SI.

Warto przypomnieć, że to nie jedyny sygnał o pauzę w kwestii generatywnego SI. Interwencja CAIDP zbiegła się w czasie z publikacją przez Future of Life Institute listu otwartego, pod którym podpisało się już blisko 1500 ekspertów ds. sztucznej inteligencji oraz prezesów dużych branżowych spółek, w tym również sam Elon Musk (notabene jeden z ojców założycieli OpenAI).

W jego treści znajdziemy wezwanie do wszystkich organizacji zajmujących się rozwojem SI o przynajmniej 6-miesięcznej przerwy w opracowywaniu systemów potężniejszych od GPT-4. Potężne systemy sztucznej inteligencji powinny być opracowywane tylko wtedy, gdy mamy pewność, że ich efekty będą pozytywne, a związane z nimi ryzyko będzie możliwe do opanowania – piszą autorzy otwartego listu Future of Life Institute, organizacji non-profit założonej przez The Musk Foundation (Elona i jego brata, Kimbala).

Wstrzymać czy dopuścić więcej niezależnej kontroli i konkurencji?

Duże modele językowe wymagają potężnej infrastruktury i mocy obliczeniowej, więc są dostępne dla niewielkiej garstki tych, których na to stać. Duzi gracze nie są już tak chętni do prowadzenia polityki pełnej transparentności, która pomogłaby społeczeństwu chronić się przed potencjalnym ryzykiem z ich strony. Pomocne mogą okazać się uboższe, bardziej specjalizowane warianty modeli, bazujące na mniejszej liczbie parametrów – w taką stronę poszedł m.in. Google ze swoim chatbotem Bard.

Nie jestem pewien czy ten dynamiczny rozwój technologii da się jakoś sensownie spowolnić i uregulować. Konkurencja jest zdrowa, ale na pewno potrzebujemy generatywnego SI lepiej dopracowanego, które nie będzie zgodnie w nomenklaturą IT: “testowane na produkcji”. Za dużo już widzieliśmy takich incydentów w przeszłości.