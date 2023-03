Huawei nie śpi. Składany Huawei Mate X3 i seria Huawei P60 robią piorunujące wrażenie

Zacznijmy może od składaka, czyli modelu Huawei Mate X3

To już kolejna generacja składanego smartfona producenta i widać, że Huawei stale się w tym kierunku rozwija, ani na chwilę nie spoczywając na laurach. Zaczynając od konstrukcji, producent postarał się, by odchudzić swojego nowego składaka. Mate X3 jest znacznie lżejszy od konkurentów, bo waży zaledwie 239 gramów (lub 241 g w wariancie Feathered Sand), a więc o 24 gramy mniej niż Galaxy Z Fold 4. Grubość urządzenia po złożeniu wynosi natomiast 5,3 mm. Teraz zapewne zaczynacie się zastanawiać, kosztem czego zostały osiągnięte takie rezultaty? Cóż, wygląda na to, że Huawei nie zdecydował się na żadne znaczące kompromisy w tej kwestii, nie ma co się więc obawiać o mniejszy wyświetlacz czy akumulator. Ba, wręcz przeciwnie, uległy one powiększeniu.

Skoro już przy konstrukcji jesteśmy, trudno nie wspomnieć o tym, że tegoroczny Mate X dostał nowy zawias, który nie tylko umożliwia złożenie go niemalże na płasko, ale też pozwala na otwieranie go pod różnymi kątami. Huawei dogonił też Samsunga w kwestii wodoodporności – nowy składak dostał stopień ochrony IPX8. Co do wyglądu, cóż, tutaj zdjęcia mówią same za siebie – smartfon prezentuje się naprawdę elegancko.

Zerknijmy teraz na specyfikację. Składany ekran główny ma 7,85”, oferuje rozdzielczość 2496 x 2224 pikseli i proporcje zbliżone do kwadratu 8:7,1. Ekran zewnętrzny to natomiast 6,4-calowy panel o rozdzielczości 2504 x 1080 pikseli i proporcjach 20,9:9. Oba wyświetlacze oferują odświeżanie 120 Hz. Huawei Mate X3 napędzany jest przez układ Snapdragon 8+ Gen 1, oczywiście w wersji 4G. Wspiera go 12 GB pamięci RAM i 256, 512 GB lub 1TB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 4800 mAh (o 400 mAh więcej niż Galaxy Z Fold 4) i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 66 W i bezprzewodowe 50 W.

Nie można też zapominać o możliwościach fotograficznych. Na każdym ekranie znajdziemy 8-megapikselowy aparat do selfie, natomiast na okrągłej wyspie znalazł się 50-megapikselowy aparat główny, 13-megapikselowy ultraszerokokątny oraz 12-megapikselowy teleobiektyw.

Czy doczekamy się globalnej dystrybucji Huawei Mate X3? Nie wiadomo. Smartfon zadebiutował na razie w Chinach, a tam ceny prezentują się następująco:

12/256 GB – 12999 juanów (~8200 złotych),

12/512 GB – 13999 juanów (~8830 złotych),

12 GB/1TB – 15999 juanów (~10100 złotych).

Seria Huawei P60 składa się w tym roku z trzech modeli – Huawei P60, Huawei P60 Pro i Huawei P60 Art

Te trzy smartfony mają ze sobą sporo wspólnego. Przede wszystkim wszystkie wyposażono w ten sam 6,67-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości FHD+ (1220×2700 pikseli) i częstotliwości odświeżania 1-120 Hz. Oferują wbudowany czytnik linii papilarnych, a chroni je szkło Kunlun. Na tym oczywiście podobieństwa się nie kończą. Na pokładzie serii P60 znalazł się bowiem ten sam układ Snapdragon 8+ Gen 1, tak samo jak w przypadku składanego Mate X3 – w wersji 4G. Dużą nowością jest też wprowadzenie w nowych smartfonach dwukierunkowej łączności satelitarnej pozwalającej na wysyłanie i odbieranie wiadomości satelitarnych. Technologia ta debiutowała wraz z serią Mate 50, a teraz Huawei rozszerzył ją na kolejne modele, ale nawet jeśli doczekają się one globalnej premiery, funkcja dostępna będzie jedynie w Chinach.

Huawei P60 Art Huawei P60 Huawei P60 Pro

Huawei P60 i P60 Pro zasilane są przez akumulatory o pojemności 4815 mAh, obsługujące szybkie ładowanie przewodowe odpowiednio z mocą 66 W i 88 W, a także bezprzewodowe 50 W – takie same dla obu modeli. Na pokładzie P60 Art. znalazło się natomiast ogniwo 5100 mAh i co ciekawe, jest to akumulator krzemowo-węglowy, który wedle producenta, zapewnia wyższą gęstość energii w porównaniu ze standardowym ogniwem litowo-jonowym. Z podobieństw należy jeszcze wspomnieć o Harmony OS 3.1 oraz stopniu ochrony IP68.

To jeszcze nie koniec cech wspólnych serii P60, bo te znajdziemy również w przypadku aparatów, zdecydowanie najmocniejszej strony nowych modeli od Huawei. Wszystkie trzy smartfony dostały ten sam aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix z OIS i RYYB. Zapewnia on dziesięciostopniową zmienną przysłonę f/1,4-f/4,0 z automatycznym przełączaniem w zależności od warunków. Dzięki temu, w zależności od środowiska, w jakim przyjdzie nam robić zdjęcia, smartfony powinny zapewnić optymalną ilość światła. Warto też wspomnieć, że jednostka główna zapewnia obsługę nagrywania wideo w 4K.

Obok aparatu głównego znalazł się też ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix (w P60 i P60 Pro) lub 40 Mpix w P60 Art. Kolejnym na pokładzie jest teleobiektyw. W modelu podstawowym znajdziemy sensor z matrycą 12 Mpix (peryskop 125mm, f/3,4, OIS). W P60 Pro i P60 Art. jest to już matryca 48 Mpix (90mm, f/2.1, OIS) oraz 3,5-krotnym zoomem optycznym i 100-krotnym zoomem cyfrowym. Huawei twierdzi też, że jego nowy teleobiektyw (ten 48 Mpix) może uchwycić największą ilość światła wśród smartfonów, co jest dość odważnym twierdzeniem. Warto jeszcze wspomnieć, że seria P60 wyposażona została w silnik Huawei XD Fusion Pro, który ma za zadanie odtwarzać tekstury obiektów tak, jak są postrzegane przez ludzkie oko.

Huawei P60 Art

Huawei P60 i P60 Pro są dostępne w kolorach Feather Purple, Feather Black, Emerald Emerald, a także w limitowanej wersji Rococo White. P60 Art jest dostępny w kolorach Blue Sea i Quicksand Gold. Warianty kolorystyczne to jednak nie jedyne, co na pierwszy rzut oka różni te modele, bo w Huawei P60 Art. producent postanowił postawić na bardziej odważny wygląd, objawiający się fantazyjną wyspą aparatów i specyficznym wyglądem plecków.

Ceny i dostępność serii Huawei P60

Szczegóły co do globalnej dystrybucji nie zostały jeszcze ujawnione, ale spodziewamy się, że tak jak w przypadku poprzedników i tym razem Huawei zdecyduje się tylko na szerszą dystrybucję modelu P60 Pro. To jednak zostanie potwierdzone w późniejszym terminie. Jeśli chodzi o ceny, te w Chinach prezentują się następująco:

Huawei P60 kosztuje od 4488 juanów za wersję 128 GB do 5988 juanów za wariant 512 GB (~2830 – 3770 zł). W przypadku P60 Pro przedział cenowy to 6988 – 7988 juanów (~4400 – 5030 zł) za takie same warianty, a dla P60 Art to już koszt 8988 juanów (~5660 zł) za wersję 512 GB.