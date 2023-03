Iran wzbogaca uran i zbliża się do niebezpiecznej granicy. Trwają kluczowe rozmowy

Z najnowszych danych wynika, że Irańczycy osiągnęli 83,7% wzbogacenia, co jest niebezpiecznie wysokim poziomem. Dla porównania, wynik rzędu 90% pozwala na stworzenie broni jądrowej, dlatego nie powinno dziwić poruszenie wywołane na świecie ostatnimi działaniami Iranu.

Rozmowy w tej sprawie prowadzi Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, który odbył dwudniową wizytę do Teheranu. Wnioskując po jego słowach, można wyciągnąć nieco optymistycznych wniosków, ponieważ polityk sugeruje, że dzięki konstruktywnej dyskusji możliwe będzie osiągnięcie porozumienia i zażegnanie potencjalnych konfliktów.

Grossi miał spotkać się z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim, by wznowić dialog dotyczący badań związanych z atomem oraz odnowić relacje na najwyższym szczeblu. Cząstki uranu o wzbogaceniu przekraczającym 80 procent zostały odnalezione w podziemnym zakładzie Fordow.

Wzbogacenie uranu do 90% umożliwia stworzenie broni jądrowej

Grossi spotkał się też z szefem Organizacji Energii Atomowej Iranu, który podkreślił, że trzy europejskie kraje i kilka innych skupiają się wyłącznie na zobowiązaniach Iranu w ramach umowy z 2015, lecz same nie przestrzegają założeń, co do których się zobowiązały.

Wystarczy wspomnieć, że Francja, która w 2015 roku obiecała Iranowi ograniczenie części sankcji gospodarczych w zamian za ograniczenie badań związanych z uranem, obecnie jest zaniepokojona bezprecedensowymi i poważnymi działaniami tamtejszych naukowców. W ramach umowy Iran miał bowiem utrzymywać próg wzbogacania na poziomie 3,67%. Jak widać po ostatnich wydarzeniach, został on przekroczony wielokrotnie.

Punktem zwrotnym w podejściu Irańczyków mogły być działania Amerykanów, którzy w 2018 roku za kadencji prezydenta Donalda Trumpa, wycofały się z paktu i nałożyły sankcje na Iran. W 2021 roku rozpoczęły się negocjacje mające na celu ustabilizowanie sytuacji, lecz nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Być może ostatnie działania dyplomatyczne umożliwią postępy, lecz nie da się ukryć, iż działania Iranu są co najmniej niepokojące.