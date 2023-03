Jakie zestawy wykorzystaliśmy w testach?

Wszystkie testowane pamięci są w konfiguracji 2x 16 GB. Różnią się one taktowaniem, opóźnieniami czy serią, do której należą. Podajemy ceny na moment pisania testu. Potrafią się one dosyć mocno zmieniać w czasie, często też można natrafić na różne promocje. Jak sami też zauważycie w szczególności ceny najwolniejszych kości potrafią się na ten moment pokrywać, lub być naprawdę blisko siebie.

Kingston Fury Beast 2x 16 GB 4800 MHz CL38

Pierwsze z testowanych DDR5 to najtańsza konstrukcja oferująca 4800 MHz i opóźnienia CL 38-38-38-70. Pracują przy napięciu 1,1 V. Za kości odpowiada Micron. Są one po prostu czarne ze srebrnym logo. W sprzedaży powinna być jednak jeszcze wersja RGB. Jest to podstawowa konstrukcja, którą możecie kupić już za ok. 580 zł, choć wersja RGB kosztuje ok. 690 zł.

Kingston Fury Beast 2x 16 GB 5200 MHz CL40

Kolejne moduły to szybsze odpowiedniki poprzednich. Mają taki sam design i należą do tej samej serii. Mamy jednak 5200 MHz przy opóźnieniach CL 40-40-40-80. Napięcie to 1,25 V, a za kości ponownie odpowiada Micron. Taki zestaw możecie kupić za ok. 640 zł, a w przypadku wersji RGB za ok. 670 zł.

Kingston Fury Beast 2x 16 GB 5600 MHz CL40

Ponownie mamy konstrukcję analogiczną do poprzednich. Tym razem częstotliwość to 5600 MHz, a opóźnienia CL 40-40-40-80. Napięcie wynosi 1,25 V. Tym razem kości są produkcji SK Hynix. Pamięci znalazłem w cenie ok. 630 zł lub ok. 680 zł za wersję RGB.

Kingston Fury Beast RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL40

Te kości to pierwsze i jedyne w zestawieniu, które mają RGB. Wygląda to naprawdę fajnie i jeśli lubicie dużą ilość podświetlenia w obudowie to mogą Wam się spodobać. Poza tym to odpowiednik poprzednich. Mamy 6000 MHz i opóźnienia CL 40-40-40-80. Napięcie wynosi 1,35 V. Tutaj ponownie za kości odpowiada SK Hynix. Cena testowanej wersji to ok. 760 zł, ale bez RGB kupicie je za ok. 670 zł.

Kingston Fury Renegade 2x 16 GB 6400 MHz CL32

Przechodzimy teraz do serii wyżej, czyli modułów Renegade. Są to pamięci czarno-srebrne, bez podświetlenia, choć taka wersja też jest dostępna w sprzedaży. Mają one taktowanie 6400 MHz i opóźnienia CL 32-38-38-80. Pracują przy napięciu 1,4 V. Za kości odpowiada SK Hynix. Znajdziecie je za ok. 850 zł, a wersję RGB za ok. 900 zł.

Kingston Fury Renegade 2x 16 GB 7200 MHz CL38

Ostatnie z pamięci to wyżej taktowana wersja poprzednich. Mamy więc 7200 MHz przy opóźnieniach CL 38-44-44-105. Napięcie to tym razem 1,45 V. Kości ponownie są produkcji SK Hynix. W sklepach znalazłem je za ok. 1390 zł, wersję RGB za podobną kwotę.

Czytaj też:Test skalowania PCI Express. Czy RTX 4090 zwalnia przy 3.0 x16?

Przeprowadzone testy

W przypadku rasteryzacji testy wykonaliśmy w 10 tytułach. W Far Cry 6, The Riftbreaker, Total War: Warhammer III i Returnal wykorzystaliśmy benchmarki wbudowane w dany tytuł. W przypadku RiftReaker był to CPU Benchmark. Testy w pozostałych grach wykonaliśmy w następujących lokacjach: Shadow of the Tomb Raider to miasto Kuwak Yaku, Assassin’s Creed Valhalla to miasto Jorvik, Red Dead Redemption 2 to miasto Saint Denis, Cyberpunk 2077 to dzielnica Little China, Hogwarts Legacy to Hogsmeade, a Horizon Zero Dawn to miasto Południk. W przypadku ray traycingu wykorzystaliśmy pięć gier: Far Cry 6, The Riftbreaker, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy i Returnal. Testy zostały wykonane dokładnie tak samo jak przy rasteryzacji.

Wszystkie pamięci działały po włączeniu profilu XMP i przy Gear 2. Wykorzystane sterowniki to Game Ready 528.49, a system Windows 11. Włączona była również opcja Resizable BAR. Testy powtarzane były 3 razy lub do uzyskania powtarzalności.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Dysk Goodram IRDM M.2 2 TB NVMe Zasilacz be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor AOC G2868PQU

Testy bez ray tracingu

1920 x 1080

Różnice pomiędzy różnymi zestawami w tej rozdzielczości są najbardziej widoczne. W większości gier kupując najdroższe pamięci zyskamy 10-20 fps względem najsłabszych, ale są takie wyjątki jak Shadow of the Tomb Raider, gdzie różnice sięgają ok. 30 fps.

2560 x 1440

Wraz ze wzrostem rozdzielczości różnice maleją i w takich grach jak Returnal, Total War, czy Assassin’s Creed są już one bardzo niskie. Dalej jednak w Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2 czy Far Cry 6 możemy zobaczyć większe różnice.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości średnie wyniki tak naprawdę we wszystkich grach się zrównują. Różnice są bardzo niskie i tak naprawdę nawet najsłabsze pamięci zapewniają bardzo dobrą wydajność. W części gier widać jednak wzrost 1% poniżej, gdzie różnice są większe niż w przypadku średniej.

Testy z ray tracingiem

1920 x 1080

Przy włączonym ray traycingu również widoczne są różnice. Może nie są one tak duże w Cyberpunk 2077, ale w pozostałych sięgają 10-20 fps pomiędzy najsłabszymi a najszybszymi pamięciami.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości większe różnice widoczne są w przypadku dwóch gier: Hogwarts Legacy i Far Cry 6. W pozostałych są one bliskie siebie, choć w The Riftbreaker mamy ok. 6 fps różnicy.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości jest podobnie jak w rasteryzacji – wyniki są bardzo bliskie siebie i tak naprawdę większych różnic tutaj nie uświadczycie.

Czytaj też:Krótki test zasilacza FSP Hydro G Pro ATX3.0(PCIe5.0) 1000W

Test pamięci DDR5 w grach – podsumowanie

Średnia wydajność bez RT i z włączonym RT jest dosyć podobna. Widać, że wraz ze wzrostem rozdzielczości różnice pomiędzy pamięciami zacierają się. W 1920 x 1080 widoczne są największe różnice, które potrafią sięgać ok. 9%. Tutaj widać wzrost związany z najszybszymi pamięciami, który przekłada się w większości gier na dodatkowe 10-20 fps względem najwolniejszych.

W 2560 x 1440 pojawiają się gry, w których widoczne są mniejsze różnice, ale średnio wychodzą one ok. 7%. Wiele zaczyna zależeć od tytułów, w jaki gracie. Bez RT w Returnal, Total War, czy Assassin’s Creed większych różnic przy średnich nie uświadczycie, ale przy np. Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2 czy Far Cry 6 widać wzrost fps. W przypadku RT większe różnice zanotowaliśmy w Hogwarts Legacy, Far Cry 6 i The Riftbreaker, choć tutaj wynoszą one pomiędzy 4800 MHz a 7200 MHz ok. 6 fps przy średniej. Jest to jeszcze rozdzielczość, w której szybsze pamięci rzeczywiście potrafią dać trochę więcej fps w grach.

W 3840 x 2160 w zasadzie każdej grze wyniki są do siebie podobne, a różnice sięgają zaledwie 1,9% w rasteryzacji i 2,6% przy RT. Przy tej rozdzielczości tak naprawdę nawet najsłabsze kości oferują więc dobrą wydajność. Różnice bez ray tracingu potrafią być jednak widoczne w przypadku 1% poniżej. Przykładem niech będzie Shadow of the Tomb Raider, gdzie średnie są podobne, ale w przypadku 1% poniżej różnice sięgają 10 fps. Podobnie jest w Hogwarts Legacy bez RT, gdzie różnice pomiędzy średnimi to ok. 3 fps, a w przypadku 1% poniżej to ok. 6 fps. Nie są to nadal jednak duże różnice.

Jaką więc pamięć DDR5 wybrać do gier?

Bardzo dużo zależy tutaj od cen. Jeśli porównany cztery zestawy Kingston Fury Beast przy cenach dla wersji bez RGB, to za wersję 4800 MHz zapłacicie (przynajmniej na moment pisania testu) ok. 580 zł, a za 6000 MHz ok. 670 zł. Tutaj moim zdaniem zdecydowanie warto dołożyć do 6000 MHz, bo różnica w cenie naprawdę nie jest duża, a w Full HD zyskacie średnio ok. 5%. Poprzednie modele przemieniają się cenami (np. 5600 i 5200 znajdziecie w podobnych kwotach) to jeśli szukacie naprawdę czegoś budżetowego to po prostu kupcie szybszą pamięć.

Model Renegade 6400 MHz o niższych opóźnieniach to koszt ok. 850 zł. W 3840 x 2160 wzrost jest minimalny, ale w 2560 x 1440 zyskacie ok. 6% względem najsłabszych pamięci, a w 1920 x 1080 ok. 8%. Tutaj warto jeszcze rozważyć dołożenie do nich. Natomiast model 7200 MHz to już koszt ok. 1390 zł, więc różnica robi się naprawdę spora. Różnice w wydajności względem modelu 6400 MHz nie są jednak duże (ok. 1 punktu procentowego w dwóch pierwszych rozdzielczościach) i tutaj tak naprawdę nie widzę sensu w dopłacaniu większej kwoty.