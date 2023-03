Legion nie jest już sam. Oto Lenovo LOQ – tańsza alternatywa dla graczy

Na nową linię sprzętu pod nazwą Lenovo LOQ składają się dwa laptopy z procesorami Intel 13. generacji (LOQ 16IRH8 i LOQ 15IRH8) oraz modele z konkurencyjnym CPU od AMD Ryzen serii 7000 (LOQ 16APH8 i LOQ 15APH8). Do kompletu producent dorzuca jeszcze niespodziankę w postaci modelu stacjonarnego – Lenovo LOQ Tower 17IRB8.

Lenovo LOQ Tower 17IRB8 – jedyna stacjonarka w zestawie

Nietypowo zacznę od wersji stacjonarnej, bo od czasów zamierzchłych miałem ogromny sentyment do wielkich pecetowych skrzynek na biurku (chociaż częściej pod biurkiem). Lenovo LOQ Tower 17IRB8 został zamknięty w obudowie o pojemności 17 litrów, która w pierwszym momencie skojarzyła mi się z akordeonem, choć o gustach się podobno nie dyskutuje (dobra, sam znajdę drzwi).

Lenovo LOQ Tower (fot. Lenovo)

Do środka można zapakować 13. generację procesora Intel Core (do i7-13700) do spółki z układem NVIDIA GeForce RTX serii 40. Maszyna przyjmie do wnętrza do 32 GB pamięci RAM DDR4 (3200 MHz) i całkiem sporo miejsca na dane (do 2TB na dysku HDD oraz 1TB dysku SSD PCIe NVME). Komputer dostajecie w zestawie z Windows 11 i bogatym pakietem softu.

Laptopy gamingowe Lenovo LOQ – wstydu raczej nie będzie

Głównymi aktorami dzisiejszego przedstawienia będą jednak laptopy i w tym względzie seria LOQ wprowadza do oferty aż cztery modele z ekranami IPS LCD o przekątnej 15 i 16 cali (dwa warianty dla Intela i dwa pozostałe dla AMD). Charakterystyczną cechą wszystkich urządzeń jest jednak umieszczenie głównych złącz z tyłu obudowy, jak ma to miejsce w dobrze znanej serii Legion. Na szczęście można je ładować przez port USB-C.

Kolejną inspirację z serii Legion stanowi obecność chipu SI (Lenovo LA AI). Silnik AI Engine + wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy nawyków użytkownika i poprawia wydajność w grach, a także optymalizuje pracę poszczególnych komponentów. We wszystkich modelach jest również tzw. MUX switch (funkcja pozwalająca na wyłączenie wbudowanej karty graficznej, która przeznaczona jest zazwyczaj do mniej wymagających zadań).

Lenovo LOQ 15IRH8 (fot. Lenovo)

Czytaj też: Nie martw się, czy gra ci pójdzie. Nowy Lenovo Legion sam dobierze odpowiednie ustawienia

Lekkie różnice widać za to w rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania między wariantami o przekątnej 15 i 16 cali. Pierwszy z nich ma FHD i 144 Hz, zaś drugi – QHD i 165 Hz. Bez względu na model do środka udało się zapakować solidny procesor (do 13. gen. Intel Core lub AMD Ryzen z serii 7000) oraz GPU (maksymalnie NVIDIA GeForce RTX 4060). Laptopy Lenovo LOQ są oferowane z 16 GB pamięci RAM DDR5 (5600 MHz).

Lenovo LOQ 15IRH8 – porty z tyłu i na boku (fot. Lenovo)

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie będą podłączać do laptopa zewnętrznej klawiatury. Zarówno 15-, jak i 16-calowe modele Lenovo LOQ mają pełnowymiarową klawiaturę z sekcją numeryczną. Poza skokiem klawiszy wynoszącym 1,5 mm warto też wspomnieć o nieznacznej wklęsłości klawiszy, poprawiającej komfort użytkowania. Potwierdzam, bo wielokrotnie doświadczyłem tej subtelnej różnicy, która naprawdę może mieć znaczenie.

Lenovo LOQ – ceny i dostępność

Jest dobra i zła wiadomość – oficjalne polskie ceny oraz terminy dostępności jeszcze nie zostały ujawnione, ale można zerknąć na zagraniczny cennik i na tej bazie wstępnie ocenić z jaką kwotą trzeba będzie się zmierzyć.

Laptopy:

Lenovo LOQ 16IRH8 (Intel) – 1149,99 dol. (dostępność od maja 2023)

Lenovo LOQ 16APH8 (AMD) – 1149,99 dol. (dostępność od czerwca 2023)

Lenovo LOQ 15IRH8 (Intel) – 899,99 dol. (dostępność od kwietnia 2023)

Lenovo LOQ 15APH8 (AMD) – 899,99 dol. (dostępność od maja 2023)

Stacjonarki: