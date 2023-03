Najładniejszy meteoryt świata? Oto solidny kandydat

Mówimy o meteorycie żelazno-kamiennym znalezionym w Chinach w 2000 roku. Obiekt ten spadł na obszarze regionu Sinciang, niedaleko miasta Fukang. Za zlokalizowaniem tak cennego, pozaziemskiego gościa stał turysta spacerujący po pobliskich górach. Tak rozpoczęła się historia jednego z najbardziej popularnych meteorytów na świecie.

Mówimy o jednym z tzw. pallasytów, jednej z dwóch głównych grup meteorytów żelazno-kamiennych. Obiekty te zawierają sieci metali niklowo-żelazowych, w których osadzone są kryształy minerału zwanego oliwinem. Pallasyty poddane polerowaniu pozyskują układ półprzezroczystych kryształów, zazwyczaj zielonego koloru, choć mogą być również żółte, brązowe bądź złote. Tego typu kolory pojawiają się na skutek zachodzenia zjawiska wietrzenia.

Meteoryt Fukang został znaleziony przez turystę chodzącego po górach. Obiekt okazał się jednym z pallasytów

Pallasyty wzbudzają zainteresowanie naukowców zajmujących się badaniami nad kosmosem ze względu na informacje dotyczące Układu Słonecznego. Owe meteoryty powstały bowiem około 4,5 miliarda lat temu i prawdopodobnie pochodzą z asteroid, które podzieliły się na jądro i płaszcz pod wpływem zmian temperatury. Co ciekawe, pallasyty stanowią mniej niż 0,2 procent wszystkich meteorytów znalezionych na naszej planecie.

Ważący około 1000 kilogramów obiekt został poddany analizom, ale jego fragment trafił też na aukcję. 420-kilogramowy element został wystawiony w 2008 roku. I choć spodziewano się, że osiągnie on cenę rzędu 2 milionów dolarów, to ostatecznie nie udało się dobić do takiej kwoty. Przed dwoma laty znacznie mniejszy fragment został natomiast sprzedany za 30 000 dolarów. Jak widać, czasami fortuna może dosłownie spaść z nieba. Sam Fukang jest nadal uznawany za najdroższy meteoryt świata. Co więcej, pallasyty, choć wyjątkowo rzadkie, okupują czołowe miejsca w tego typu zestawieniach.