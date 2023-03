Home Nauka Najlepsza farba do ścian. Nie oberwiesz od żony za zły kolor, a wolny weekend zapewnisz sobie od ręki

Najlepsza farba do ścian. Nie oberwiesz od żony za zły kolor, a wolny weekend zapewnisz sobie od ręki

W życiu każdego mężczyzny przychodzi dzień paskudnego wyboru. Dzień, w którym każda decyzja jest zła, chyba że została podjęta przez żonę. To dzień remontu. Naukowcy mają jednak rozwiązanie również na tak wielkie problemy i co tu dużo mówić, najnowsze dzieło prosto z University of Central Florida (UCF) to wręcz najlepsza farba na ściany, którą możemy sobie wyobrazić. Przynajmniej dla żonatych mężczyzn, lubiących prace domowe.