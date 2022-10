Najbielsza farba na świecie odchudzona. Może już trafiać na samoloty i samochody

Naukowcy odchudzili “alternatywę klimatyzatorów”. Jak najbielsza farba na świecie może zawalczyć z globalnym ociepleniem?

W zeszłym roku ten zespół naukowców pochwalił się opracowaniem najbielszej na świecie farby, która była w stanie odbijać 98,1% światła słonecznego. Możecie wyobrazić sobie, jak wielki potencjał chłodzenia w niej drzemie, ale jako że nic nie jest idealne i wszystko można ulepszyć, to też postanowili zrobić naukowcy. Skupili się jednak nie na zwiększaniu jej “białości”, a uczynieniu z niej potencjalnie cieńszej i lżejszej powłoki. Wymagało to sporych zmian, bo m.in. zastąpienia głównego składnika oryginalnej receptury.

Tak jak pierwotna wersja ultrabiałej farby bazowała na siarczanie baru, który został dodany do mieszanki w postaci cząsteczek o różnej wielkości i różnej zdolności do rozpraszania światła, tak ta druga wykorzystuje azotek boru w postaci heksagonalnych nanopłytek. Nowa wersja jest gorsza względem pierwszej, bo oferuje współczynnik odbicia słonecznego na poziomie 97,9%, ale do osiągnięcia tego poziomu wymaga nie 400-mikronowej, a zaledwie 150-mikronowej warstwy.

Nowa farba jest nie tylko cieńsza, ale ma też mniejszą gęstość i dlatego waży około 80% mniej. Wprawdzie nie jest to coś, co jest cenne w przypadku np. budynków, których samo pokrycie farbą może obniżyć ich temperaturę wewnątrz tak skutecznie, jak klimatyzator, ale kiedy w grę wchodzą wrażliwe na wagę środki lokomocji, sprawa zmienia się o 180 stopni. Nic więc dziwnego, że z farbą o tak ogromnym potencjale naukowcy próbują opatentować swoje dzieło i prowadzą obecnie rozmowy w celu jej komercjalizacji.

