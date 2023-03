Orange Flex wyłącza popularne pakiety. Zastąpi je nielimitowany Internet UNLMTD

Video Pass, Music Pass i Game Pass znikają z Orange Flex

7 marca z oferty Orange Flex znikają Video Pass, Music Pass i Game Pass. Były to pakiety pozwalające na korzystanie z wybranych serwisów i aplikacji bez pomniejszania dostępnego pakietu danych. Osoby, które korzystały z odnawialnej wersji pakietów i odnowienie nastąpiło przed 7 marca, będą mogły wykorzystać je do końca okresu aktywacji.

Z puli pakietów pozwalających na zmniejszenie ilości zużywanych danych dostępnych w abonamencie pozostaje jeszcze Social Pass. Dzięki niemu można korzystać np. z Facebooka czy Instagrama bez obaw o gigabajty z abonamentu. Osoby korzystające z Video, Music i Game Passa nie zostaną bez alternatywy.

UNLMTD w Orange Flex to nielimitowany Internet dla wybranych abonamentów

Aby nie zostawić klientów z niczym, Orange wprowadza do oferty Flex pakiet UNLMTD. To nielimitowany dostęp do Internetu i jak zapewnia operator, ma być faktycznie nielimitowany. Rzut oka w wyjątkowo prosty regulamin potwierdza, że rzeczywiście tak jest. Po aktywacji pakietu, do czasu jego wyłączenia, zatrzymywane jest pobieranie danych z puli abonamentu.

Pakietu UNLMTD jest dostępny w dwóch wariantach. 7-dniowy kosztuje:

15 zł w abonamencie za 35 zł miesięcznie (45 GB w ramach abonamentu),

15 zł w abonamencie za 50 zł miesięcznie (80 GB w ramach abonamentu).

Jest też wariant 30-dniowy w cenie:

45 zł w abonamencie za 35 zł miesięcznie (45 GB w ramach abonamentu),

30 zł w abonamencie za 50 zł miesięcznie (80 GB w ramach abonamentu),

0 zł w abonamencie za 80 zł miesięcznie (150 GB w ramach abonamentu).

Żadnego z obu wariantów nie aktywujemy w najtańszym abonamencie za 30 zł miesięcznie.

Co ważne, pakiet UNLMTD działa nie tylko na głównej karcie numeru Orange Flex, ale też na kartach dodatkowych. Przypomnijmy, że możemy mieć jedną kartę dodatkową w abonamentach za 30 i 45 zł, dwie w abonamencie za 50 zł i trzy za 80 zł. Dzięki temu za 30-dniowy nielimitowany Internet mobilny, działający też w sieci 5G, zapłacimy 45, 30 lub 0 zł. Taką kartę możemy włożyć do routera, tabletu, laptopa, czy drugiego smartfonu działającego jako router. Dla osób będących w dobrym zasięgu Orange i szukających taniej alternatywy dostępu do Internetu jest to ciekawa opcja.

Zmiany były też okazją do odświeżenia wizualnego aplikacji Orange Flex. Klienci mogą zobaczyć w niej nową wersję ekranu głównego.