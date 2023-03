Pies idealny. Ten jedyny w swoim rodzaju robot wygląda jak z filmu

Sparky to nowy wymiar robotycznego psa, dzięki zaawansowanym kończynom oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji

Robotyczne psy są aktualnie traktowane w formie narzędzi, a nie następców żywych czworonogów, ale to z czasem może się zmienić. Wraz z rozwojem technologii te psy mogą rzeczywiście sprawiać wrażenie naturalnych, reagować odpowiednio na właściciela i tym samym zapewniać namiastkę towarzystwa, nie wymagając jednocześnie brania na siebie tak wielkiej odpowiedzialności, jaką jest zadbanie o zwierzątko domowe. Zamiast karmić, takiego psa musielibyśmy tylko ładować. Zamiast zabierać do weterynarza, jedynie odsyłalibyśmy go co kilka lat na konserwacje oraz naprawy lub potencjalnie nawet ulepszenia, a o spacerach i sprzątaniu moglibyśmy całkowicie zapomnieć.

Robotyczne psy muszą jednak jeszcze się rozwinąć, aby rzeczywiście mogły sprawiać wrażenie żyjących istot i wszystko wskazuje na to, że świat zmierza w tym właśnie kierunku. Potwierdza to chińska firma Hengbot, która zaprezentowała Sparky, a więc pierwszego na świecie robota psa z mięśniowo-szkieletowymi kończynami. Nie oznacza to jednak, że robot wykorzystuje coś w rodzaju biomechanicznych części, czy jest nowym rodzajem cyborga, bo zamiast tego składa się z w pełni technicznych elementów, które jedynie przypominają w działaniu naturalne kończyny.

Ich działaniem zarządza system sztucznej inteligencji, dzięki któremu ruchy oraz zachowanie Sparkiego są jeszcze bardziej naturalne. W ogólnym rozrachunku robot ten może biegać, skakać i wykonywać sztuczki jak prawdziwy pies, a dzięki wbudowanej kamerze i mikrofonowi jest w stanie komunikować się ze swoim otoczeniem i innymi ludźmi. Nie jest jednocześnie zamknięty na rozwój, bo producent zadbał o to, aby oprogramowanie Sparky było całkowicie otwarte, a samo sterowanie nim bardzo uproszczone, dzięki pilotowi lub aplikacji.

Niestety na tę chwilę nie wiemy, ile Sparky będzie kosztował, ale odpowiedź na to pytanie zapewni nam zbliżająca się kampania na Kickstarterze. W jej ramach firma Hengbot chce realizować swoje marzenie co do zacierania granic między technologią, a życiem poprzez rozwijanie maszyn imitujących naturalne organizmy. Jak jej to wyjdzie? Jak wskazują zapowiedzi, Sparky potencjał ma, ale dopóki nie trafi w ręce testera lub recenzenta, dopóty nie dowiemy się, ile rewolucyjności jest w tym “pierwszym na świecie” robotycznym psie tego typu.