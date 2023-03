Pompa ciepła na propan. Jej zastosowania będą szersze niż dotychczas

To właśnie on pełni funkcję czynnika chłodniczego, a urządzenie może wytwarzać od 5 kW do 8,5 kW ciepła. Jeśli natomiast chodzi o ciepłą wodę, to może ją podgrzewać do temperatury 75 stopni Celsjusza.

Dzięki naszym modelom Ecodan z czynnikiem chłodniczym R290 w wersji monoblokowej oferujemy naszym klientom wejście na rynek renowacji ze stosunkowo wysokimi temperaturami zasilania opartymi na naturalnym czynniku chłodniczym. wyjaśnia przedstawiciel firmy, Dror Peled

Monoblok R290 Ecodan ma być dostępny w wariantach grzewczych wynoszących 5 kW, 6 kW i 8 kW. W planach Mitsubishi Electric znajdują się rzekomo pomysły rozszerzenia serii modeli o wyższej mocy grzewczej. W grę wchodzą nawet wartości dochodzące do 14 kW, choć tego typu warianty mogłyby się pojawić na rynku dopiero w kolejnych latach.

Jeśli chodzi o obecną wersję, to taka pompa ciepła ma podgrzewać wodę do 75 stopni Celsjusza przy temperaturze powietrza znajdującego się na zewnątrz wynoszącej -15 stopni Celsjusza. Gdy natomiast termometry na zewnątrz pokazują -25 stopni Celsjusza, to pompa może podgrzać wodę do 65 stopni. Najbardziej optymalny wariant pod względem zużycia energii to natomiast 55 stopni Celsjusza.

R290 Ecodan to układ monoblokowy, w którym znajduje się możliwość dodania modułu wodnego w formie jednostki wewnętrznej bądź zasobnika buforowego służącego do magazynowania ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 lub 300 litrów. W ofercie znajduje się wyłącznie pompa ciepła w wersji monoblokowej, co jest następstwem wymogów bezpieczeństwa dla pomp ciepła wykorzystujących propan jako czynnik chłodniczy w zastosowaniach mieszkaniowych.

Na jakiej zasadzie działa w ogóle pompa ciepła? Krótko mówiąc, takie urządzenie wykorzystuje różnice temperatur. Maszyna wymusza przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Pompa musi być napędzana energią, dlatego często łączy się ją z panelami fotowoltaicznymi, które zapewniają całemu układowi zasilanie. Taki duet jest szczególnie opłacalny i w ostatnich latach cieszy się ogromną popularnością.