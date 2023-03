Takiej hulajnogi elektrycznej jeszcze nie było. Pure Advanced Flex narobiła hałasu

Trudno o drugą taką hulajnogę elektryczną. Pure Advance Flex nie trafiła jeszcze do sprzedaży, a już narobiła wokół siebie dużo hałasu

Brytyjska firma Pure Electric ogłosiła swoją nową hulajnogę elektryczną po czterech latach od premiery jej pierwszego e-scootera w postaci modelu Pure Air. Ten miał stawić czoła masowo produkowanej chińszczyźnie, która wtedy szczególnie zalewała rynek w postaci szeregu tanich elektrycznych hulajnóg, przewyższając te modele przede wszystkim poprzez wyższą jakość. Wprowadzona na rynek w IV kwartale 2022 roku linia Pure Advance wniosła to na jeszcze wyższy poziom, a teraz świat czeka na to, aby dostawy najbardziej interesującego wariantu Pure Advance Flex w ogóle ruszyły. Ten akurat próbuje walczyć z zajmowaniem przez hulajnogę zbyt dużo miejsca po zakończeniu jazdy.

Cała linia Pure Advance wyróżnia się charakterystycznym wyglądem, którego cechą szczególną jest gargantuiczna wręcz główna część ramy, która łączy tylne koło z sekcją obejmującą zarówno kierownicę, jak i przednie koło. Projekt obejmuje liczne odblaski, błotniki, odporne na przebicia koła, zaawansowane oświetlenie, obustronną podpórkę oraz solidne platformy na stopy użytkownika, co uzupełnia wtyk ładujący, składana w pół kierownica i tradycyjny osprzęt na niej, który obejmuje manetkę napędu, oraz dźwignię hamulca.

Wytrzymujące obciążenie do 120 kg i jazdę w deszczu (dzięki certyfikatowi IP65) hulajnogi elektryczne Pure Advance wykorzystują silnik elektryczny o mocy nominalnej rzędu 500 watów i maksymalnej na poziomie 710 watów, pozwalając jednocześnie rozwijać prędkość do 25 km/h w ramach najmocniejszego z trzech dostępnych trybów jazdy. Co ciekawe, składany wariant Pure Advance Flex ma ważyć dokładnie tyle samo, ile pozostałe, czyli 16 kg, ale szacowany zasięg na jednym ładowaniu akumulatora o nieujawnionej pojemności wynosi mniej, bo nie do 50 km, jak w Advanced+, a do 40 km. Są szanse, że powodem tego spadku jest albo obniżona aerodynamika, albo okrojony nieco akumulator.

Najważniejszą cechą Pure Advance Flex jest jednak mechanizm składania. Jego istotę opisywałem wcześniej przy okazji składanego roweru, ale w hulajnogach jest on jeszcze ważniejszy. Pozwala bowiem złożyć hulajnogę do niewielkiej “kostki”, którą można włożyć do szafy, wsunąć pod biurko, czy ustawić w zupełnie nieinwazyjnym dla innych miejscu w pokoju. W przypadku Pure Advance Flex możliwe jest złożenie zarówno kierownicy, jak i ramy (to ta unikalna cecha), uzyskując tym samym bryłę o wielkości 62 x 30 x 57 (długość, szerokość, wysokość), która rzeczywiście zmieści się praktycznie wszędzie.

Nic więc dziwnego, że Pure Advance Flex różni się od dwóch innych dostępnych już do kupienia wersji Pure Advance i Pure Advance+ zarówno ceną (1099 kontra odpowiednio 799 i 899 funtów brytyjskich), jak i dostępnością. Aktualnie wariant składany jest dostępny wyłącznie w ramach przedsprzedaży, a darmowa dostawa przy finalizowaniu zakupu jest wskazywana na połowę czerwca bieżącego roku, czyli idealnie na nowy sezon.