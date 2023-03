Idealny rower górski dla kobiet. Liv pokazał wyjątkowy e-bike z ramą z włókna węglowego

Elektryczny rower Intrigue X Advanced E+ Elite to przykład górskiego e-bike, o którym można marzyć

Misją firmy Liv jest tworzenie rowerów i odzieży rowerowej dopasowanych do potrzeb i preferencji kobiet, co ta ciągle realizuje w oparciu o globalne dane dotyczące wymiarów ciała i informacje zwrotne od kolarek. Oferuje jednocześnie gamę rowerów o różnym przeznaczeniu i poziomie zaawansowania, a przy tym sponsoruje również profesjonalne rowerzystki oraz organizuje wydarzenia i programy, które mają na celu zachęcenie kobiet do jazdy na rowerze.

Intrigue X Advanced E+ Elite jest dla firmy Liv o tyle wyjątkowy, że to jej pierwszy elektryczny rower górski oparty o ramę z włókna węglowego. Wprawdzie podstawowy model jest oferowany w czterech rozmiarach ramy i trzech wariantach specyfikacji, ale skupimy się na tym najbardziej imponującym, który jest oczywiście jednocześnie najdroższy. Nie bez powodu, bo wykorzystuje najbardziej zaawansowany osprzęt z całej trójki i tę cudowną ramę, umożliwiającą utrzymanie wagi na poziomie poniżej 19 kg. Ta składa się z przedniego trójkąta, który jest połączony z wahaczem z włókna węglowego, podczas gdy obecny w niej system “Flip Chip” pozwala użytkownikom na regulację kąta główki ramy, kąta rury podsiodłowej i wysokości dolnego wspornika, czyli dopasowania roweru do stylu jazdy i budowy ciała.

Jak na rower górski z wysokiej półki przystało, Intrigue X Advanced E+ Elite wykorzystuje również połączenie obręczy TRX 2 Hookless Clincher różnej wielkości, co obejmuje 29-calową obręcz na przodzie i 27,5-calową na tyle. Podczas gdy pierwsza ułatwia pokonywanie przeszkód, druga zapewnia szybsze przyspieszenie, wykorzystując odpowiednio oponę Maxxis Minion oraz Dissector, aby potęgować ten efekt. A jeśli już przy osprzęcie jesteśmy, to warto wspomnieć o obecności widelca Fox 36 Performance Elite Live Valve o 150-mm skoku oraz amortyzatorze Fox Float X Live Valve z 140-milimetrowym skokiem z tyłu. Całość uzupełnia tylna przerzutka SRAM GX Eagle AXS o 12 przełożeniach oraz hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Code R.

Nie zapominajmy jednak, że Intrigue X Advanced to ciągle elektryczny rower, o czym przypomina silnik SyncDrive Pro 2 zamontowany między korbami, który jest w stanie zapewnić wspomaganie do 85 Nm momentu obrotowego. Zasila go 400-Wh akumulator, który wedle producenta ma zapewnić nawet 130-kilometrowy zasięg. W rzeczywistości będzie zapewne kilkukrotnie mniejszy przy jeździe po górach, dlatego przygotowujący się na dłuższe trasy, powinni zainwestować w 200-Wh dodatkowy akumulator, co zwiększy nieco i tak wysoką cenę, bo opisywany powyżej najbardziej zaawansowany wariant tego e-bike kosztuje aż 10000 dolarów. Nie odbiega jednak tą ceną od konkurencji, która również każe sobie płacić krocie za modele tego typu.