To pierwszy taki rower górski na świecie. Rodeo to MTB-marzenie, którego nie można nie docenić

Rower górski Rodeo ma w sobie dwie cechy, o których można marzyć. Mowa o ramie i zawieszeniu

Trudno na nowo zdefiniować rowery. Rozpowszechnienie się elektrycznego wspomagania stanowiło wprawdzie punkt zwrotny dla rozwoju tych jednośladów, ale dla osób zupełnie nieprzekonanych do silnika w rowerze, pozostaje jedynie liczyć po cichu na rewolucję w zakresie produkcji niektórych elementów składowych. Próby tego ciągle są podejmowane, ale często kończą się wyłącznie na etapie wstępnych projektów lub są zarezerwowane wyłącznie dla tych modeli, na które stać nielicznych. Niestety w przypadku Rodeo również w grę wchodzi coś, co jeśli już trafi do produkcji masowej, to i tak będzie trafiać wyłącznie w ręce garstki najbardziej wymagających z przepastnym portfelem.

Rodeo od Revel Bikes to zjazdowy rower górski, który jest pierwszym na świecie rowerem z włókna węglowego wydrukowanym w 3D, który na dodatek wykorzystuje zawieszenie CBF. Najważniejsze jest jednak to, że rama tego roweru udowodniła potencjał technologii druku 3D w tworzeniu lekkich, wytrzymałych i konfigurowalnych ram. W rowerze zastosowano termoplastyczne włókno węglowe, które jest bardziej wytrzymałe i nadaje się do recyklingu bardziej niż tradycyjne włókno węglowe.

W praktyce ten materiał to rodzaj polimeru wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP), w którym matrycą jest żywica termoplastyczna, a więc tworzywo sztuczne, które można topić i kształtować pod wpływem ciepła, w przeciwieństwie do żywic termoutwardzalnych, które po utwardzeniu twardnieją na stałe. Termoplastyczne włókno węglowe cechuje się jednak nie tylko wyższą łatwością formowania w procesie produkcji i mniejszym wpływem na środowisko, ale na dodatek wyróżnia się wyższą odpornością na uderzenia i wytrzymałością oraz wyższą stabilnością termiczną. Druk 3D jest tutaj tylko wisienką na torcie, która odpowiada za ułatwienie i przyspieszenie procesu produkcji ramy, ale to nie koniec wyjątkowych elementów w Rodeo.

Firma wprowadziła też do tego modelu CBF, a więc specyficzny rodzaj zawieszenia, który został opracowany przez Canfield Bikes i jest aktualnie licencjonowane właśnie przez Revel Bikes. CBF to skrót od Canfield Balance Formula i dotyczy zasady projektowania, która skupia się na środku krzywizny (CC) linek zawieszenia. CC to punkt, w którym przecinają się linia łańcucha i siły napędowe, a CBF ma na celu utrzymanie tego punktu w jednej linii z górną częścią obręczy łańcuchowej przez cały czas pracy zawieszenia. W efekcie uzyskany system zawieszenia jest nie tylko wydajny, ale też stabilny i zrównoważony zarówno podczas pedałowania, jak i hamowania.

Propozycja Revel Bikes niestety nie jest przeznaczona do sprzedaży. Producent ma jednocześnie nadzieję wykorzystać wnioski z tego projektu do ulepszenia swoich przyszłych produktów, więc jest jedynie okazją do zgłębienia tego, jak zaawansowane procesy technologiczne mogą obecnie zrewolucjonizować ramy rowerowe.