Świetna nowość w Spotify. Dwa ruchy i masz playlistę na każdą okazję

Spotify uwielbia serwować nam spersonalizowane playlisty, ale czegoś takiego, to jeszcze nie było

Szwedzki serwis muzyczny uwielbia podsuwać nam utwory na podstawie naszych muzycznych preferencji. Śledząc to, czego zwykle słuchamy, jest w stanie podsunąć nam wykonawców czy albumy, które powinny przypaść nam do gustu. Do tego nie można zapominać o wszelakich składankach – codziennych, tygodniowych, imprezowych czy na dany nastrój. Spotify bardzo dba, byśmy rozszerzali swoje horyzonty, choć tak naprawdę, jak zwykle chodzi o to, by utrzymać nas jak najdłużej w aplikacji, najlepiej w jej płatnej wersji, ale w tym oczywiście nie ma nic złego.

Zasadniczo już wcześniej Spotify miało w kwestii rekomendacji do zaoferowania tyle, że trudno było oczekiwać czegoś więcej. Sekcja “Przygotowane dla Ciebie” zawiera w końcu tyle różnych składanek, a do tego są jeszcze inne sposoby na odkrywanie muzyki, takie jak Release Radar i Discover Weekly, które wiele osób regularnie sprawdza, wciąż poszerzając swoje muzyczne horyzonty.

Jeśli jednak dotychczasowe składanki były dla was niewystarczające i mieliście sytuacje, w których nie mogliście znaleźć odpowiedniej muzyki do danej czynności oraz nastroju, to nowo ogłoszona funkcja z pewnością się wam spodoba. Spotify wprowadza bowiem Niche Mixes, czyli Niszowe miksy i słowo „niszowe” jest tutaj jak najbardziej adekwatne. Są to bowiem składanki na różne, nawet najdziwniejsze okazje. Nowa funkcja pozwala jeszcze bardziej spersonalizować listę odtwarzania, korzystając z ulepszonych algorytmów sztucznej inteligencji.

Żeby wypróbować tę nowość wystarczy wpisać aktywność (po angielsku), do której chcesz dobrać muzykę i dodać do tego słówko „mix”. Serwis od razu podrzuci ci dziesiątki najróżniejszych playlist. Chcesz coś do gotowania? Nie ma sprawy, tylko musisz określić, czy ma być to zwykłe gotowanie, wesołe, romantyczne czy może włoskie. Podobnie w przypadku innych aktywności, muzykę możemy dobrać pod nasz nastrój w każdej sytuacji, jaka przyjdzie nam do głowy. Algorytmy Spotify zadbają o to, by w każdym momencie naszego życia towarzyszyła nam odpowiednia ścieżka dźwiękowa.

Warto jeszcze wspomnieć, że z funkcji korzystać mogą zarówno użytkownicy Premium, jak i ci, którzy za Spotify nie płacą. Na dodatek serwis zmienia utwory na playlistach codzienne, więc nie ma mowy o nudzie, nawet jeśli będziemy wybierać jedną i tą samą listę odtwarzania każdego dnia.