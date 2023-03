Przed tymi pociskami USA ma drżeć świat. Właśnie przetestowano ich podstawę

Rozwój podstaw pocisków Sentinel trwa. Te nowe międzykontynentalne pociski balistyczne USA zastąpią Minuteman III

W razie wojny pociski Minuteman III gwarantują szybką i pewną odpowiedź na potencjalny atak nuklearny skierowany przeciwko USA. To jeden z elementów triady nuklearnej Stanów Zjednoczonych, która składa się również z okrętów podwodnych oraz bombowców uzbrojonych w pociski atomowe. Elementy tej triady są jednak stare i dlatego USA dąży do ich unowocześnienia, co w przypadku pocisków balistycznych Minuteman III obejmie ich całkowitą wymianę. Nie będzie to tanie, ale jest konieczne, aby utrzymać Stany Zjednoczone na szczycie.

Minuteman

Obecnie na terytorium USA znajduje się całe 400 egzemplarzy Minuteman III w specjalnie zabezpieczonych przed wrogimi atakami silosach. Te zostaną zmodernizowane, kiedy w miejsce starych ICMB zaczną wchodzić te nowej generacji, a ulepszenie przy okazji dotknie też samych centrów kontroli wyrzutni. Trudno się temu dziwić, bo historia pocisków LGM-30G Minuteman III sięga aż 1970 roku. Te ICMB (Intercontinental Ballistic Missiles) ważą 32150-kilogramów, mierzą 18,2 metrów, a ich średnica wynosi 1,88 metra. Po wystrzeleniu z silosów wzbijają się w powietrze na swoim trzystopniowym napędzie rakietowym na paliwo stałe, aby osiągnąć prędkość do 24000 km/h i finalnie trafić w cele oddalone do 13000 km swoją 475 kilotonową głowicą W87/Mk-21 typu MIRV.

Koncept silosu

W kwietniu 2022 roku Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych postanowiły nieoczekiwanie zaznajomić świat ze swoimi planami co do zastąpienia właśnie pocisków Minuteman III. Tak oto rozwijane wcześniej w tajemnicy pociski Ground Based Strategic Deterrent (GDSD) stały się oficjalnie pociskami LGM-35A Sentinel, czyli po prostu “Sentinel”. Sam program ich rozwoju już trwa, jako że firma Northrop Grumman od 2020 roku realizuje kontrakt na opracowanie tych pocisków po otrzymaniu kontraktu w wysokości 13,3 miliardów dolarów.

Test pierwszego stopnia pocisku Sentinel

Firma w sierpniu 2021 roku otworzyła nowy zakład za 1,4 miliardów dolarów, w którym to będą powstawać właśnie te atomówki nowej generacji USA, a dziś pochwaliła się w pełni udanym testem naziemnym pierwszego stopnia silnika rakietowego. Northrop Grumman jest tak naprawdę odpowiedzialny za opracowanie pierwszego i drugiego stopnia pocisku, których połączenie pozwoli poddać je testom lotniczym w Hill Air Force Base w Utah oraz w Vandenberg Space Force Base (VSFB) w Kalifornii.

Ten statyczny sprawdzian podkreśla postępy, jakie poczyniliśmy w inżynierii cyfrowej i daje nam pewność, że jesteśmy w stanie przełożyć to [nasze osiągnięcia] na budowę pocisków w dążeniu do testów w locie. Wyniki pozwalają nam na zatwierdzenie osiągów naszego silnika w pierwszym etapie przed przystąpieniem do testów kwalifikacyjnych i ukończeniem analiz systemowych, co jest kluczowe dla obniżenia ryzyka w miarę dojrzewania projektu Sentinel i przechodzenia do krytycznego przeglądu projektu – powiedziała Sarah Willoughby, wiceprezes Sentinel, Northrop Grumman.

Jako zupełnie nowy pocisk, LGM-35A Sentinel będzie ulepszony względem Minutemana pod każdym możliwym względem, ograniczając budżet, którego USA przeznacza na ich utrzymanie w dobrym stanie. Taniej będzie też wychodził proces ich modernizacji, dzięki otwartej architekturze oprogramowania oraz modułowej konstrukcji. Finalnie Sentinel ma nawet wymagać mniejszego personelu operacyjnego i choć z początku otrzyma 300-kilotonową głowicę W87-0, to po 2030 roku będzie wykorzystywać ich ulepszoną wersję (W87-1) o nieokreślonej jeszcze mocy, ale zapewne rzędu 335-350 kiloton. Dla porównania bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę miała moc około 15 kiloton.