Oppo Find X6 zadebiutuje lada dzień. Wszystko, co musisz wiedzieć

[Aktualizacja] Oppo zdradza datę premiery flagowej serii Find X6

Po długim oczekiwaniu nadszedł w końcu moment, w którym możemy powiedzieć, że na sto procent wiemy, kiedy odbędzie się premiera Find X6 i Find X6 Pro od Oppo. Producent zaplanował wydarzenie na 21 marca i od razu musimy zaznaczyć, że będzie to chińska premiera. Niestety, zgodnie z doniesieniami może okazać się, że smartfony pozostaną dostępne wyłącznie na rodzimym rynku. Liczymy, że więcej szczegółów na ten temat firma zdradzi nam w najbliższy wtorek, ale warto już teraz przygotować się na ewentualne – bardzo rozczarowujące – wieści.

Tymczasem trzeba też zwrócić uwagę na pewien szczegół, który zdradza nam plakat udostępniony przez Oppo. Widać na nim skórzane wykończenie obudowy któregoś z nowych smartfonów oraz fragment wyspy aparatów. Przyjmuje ona kształt okręgu, dość mocno wystającego ponad obudowę, z ząbkowanym brzegiem przywodzącym na myśl obiektywy klasycznych aparatów. Ten obraz przeczy poprzednim doniesieniom i renderom, jakie trafiły do sieci, a na których wyspa była w kształcie prostokąta. Istnieje oczywiście możliwość, że w tej serii Oppo postawi na dwie różne konstrukcje, przez co model podstawowy i Pro będą różnić się nie tylko specyfikacją. To jednak mało prawdopodobne.

Oprócz nowych smartfonów, 21 marca Oppo pokaże jeszcze kilka innych urządzeń, wśród których znajdą się tablet Pad 2 i słuchawki TWS Enco Free3. Firma zaskoczyła też swoich chińskich klientów, dając im możliwość dokonywania rezerwacji na urządzenia i dając dodatkowe korzyści płynące z takiej rezerwacji. Klienci mogą bowiem otrzymać wydłużoną gwarancję na wymianę sprzętu, więcej czasu na zwrot czy 720-dniową gwarancję na wymianę baterii.

[Aktualizacja] Tym razem wygląd nowego Find X nie będzie już tak wyjątkowo, ale nadal trudno będzie go przeoczyć

Premiery serii Find X6 spodziewamy się jeszcze w tym kwartale, na co zresztą wskazuje ilość przecieków, jakie pojawiają się na temat tych urządzeń. Tym razem dostaliśmy porcję zdjęć na żywo, dzięki którym wygląd Oppo Find X6 Pro nie ma już przed nami żadnych tajemnic. Co prawda już wcześniej mogliśmy zobaczyć rendery, jednak na nich pewne szczegóły pozostawały niewidoczne. Tym razem widać natomiast, że nowa wyspa będzie ogromna.

Oppo Find X5 Pro kontra Oppo Find X6 Pro

Oppo w nowych flagowcach porzuci nietuzinkowy design poprzedników na rzecz dużej, prostokątnej wyspy aparatów, która na pierwszy rzut oka może wyglądać jak dodatkowy wyświetlacz. Podobnej wielkości jest zresztą panel w nowym Find N2 Flip. Oczywiście tutaj dostajemy moduł z sensorami, lampą błyskową i dużym napisem Hasselblad.

Na rzeczywistych zdjęciach widać też, że wyspa dość mocno odstaje od plecków — dostrzec to można, zwłaszcza gdy telefon leży na biurku. Oczywiście tak duża wyspa nie dziwi, biorąc pod uwagę to, jakie sensory znajdą się na pokładzie Find X6 Pro. Podobnie jest zresztą w Xiaomi 12S Ultra — sensor Type1 musi zajmować dużo miejsca. Ina sprawa, czy taki smartfon będzie wygodny w użytkowaniu.

Oppo Find X6 Pro będzie kolejnym flagowcem z ogromnym aparatem

Prędkość ładowania i aparaty — w tych dwóch kwestiach sporo się na smartfonowym rynku dzieje. Pozostałe elementy ulepszane są stopniowo, jednak tutaj co chwilę dochodzi do pewnych rewolucji. W ostatnich miesiącach szumnie reklamuje się modele z 200-megapikselowymi czujnikami, choć jeśli chodzi o poznanie prawdziwych możliwości tak potężnego aparatu — jeszcze trochę poczekamy. Możliwe, że niedługo, bo podobno Samsung zamierza wyposażyć nadchodzącego Galaxy S23 Ultra właśnie w taki czujnik, który jednocześnie ma być “najlepszym na świecie” (a przynajmniej tak głoszą nowe doniesienia), bo ulepszenia, jakie w aparatach dokona Samsung, mają być największymi od pięciu lat.

Czytaj też: Jeden zegarek, trzy obudowy. Huawei Watch GT Cyber złożysz jak klocki Lego

Tymczasem inni producenci smartfonów też mają wielkie ambicje, ale zamiast sięgać po 200-megapikseli, celują w ulepszone układy obrazowania i czujniki Type 1, nazywane potocznie 1-calowymi (lepszy marketing, wiecie). Taki właśnie zagościł na pokładzie Xiaomi 12S Ultra i co tu dużo mówić, poradził sobie świetnie. Nic więc dziwnego, że Oppo postanowiło iść właśnie w tym kierunku w swoim nadchodzącym flagowcu.

Xiaomi 12S Ultra

Oppo Find X5 Pro pokazał nam już naprawdę świetne możliwości fotograficzne, ale to nie oznacza, że nie może być jeszcze lepiej. Oczywiście na razie mówimy o możliwościach “na papierze” i to na dodatek nieoficjalnych, bo cały czas poruszamy się w sferze przecieków. A te są naprawdę interesujące.

Mowa bowiem o zastosowaniu czujnika Sony IMX989 Type 1, czyli właśnie tego, który potocznie nazywa się 1-calowym, choć jego fizyczna przekątna jest mniejsza. Byłby to więc ten sam czujnik, który znalazł się na pokładzie Xiaomi 12S Ultra. W teorii powinien on zapewnić o wiele lepsze efekty podczas fotografowania w słabym świetle. Obok niego mają pojawić się dwa aparaty, również o rozdzielczości 50 Mpix – ultraszerokokątny i teleobiektyw, ale szczegółów na ich temat na razie nie znamy. Dodatkowo, nowy flagowiec producenta ma zostać wyposażony w układ obrazowania MariSiliconX 2 i odpowiednie ulepszenia, za które odpowie Hasselblad.

To oczywiście nie wszystko, bo przeciek ujawnia nam też pozostałe szczegóły specyfikacji Find X6 Pro

Jak na flagowy smartfon przystało, za napędzanie odpowie układ Snapdragon 8 Gen 2, którego premiera nastąpi w połowie tego miesiąca. Chipset wspierany będzie przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Do tego Oppo postawi na solidną baterię 5000 mAh, ale z jeszcze szybszym niż u poprzednika ładowaniem przewodowym, bo 100 W.

Oppo Find X5 Pro (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Ekran pozostanie tej samej wielkości co w Find X5 Pro, będzie to 6,7-calowy panel LTPO OLED (Samsung E6) o rozdzielczości 2K. Tam też zostanie umieszczona 32-megapikselowa kamerka do selfie — możliwe, że ta sama co u poprzednika. Na koniec jeszcze tylko pozostaje wspomnieć o tym, że smartfon działać będzie pod kontrolą Androida z najnowszą wersją nakładki ColorOS.

Czytaj też: Xiaomi nie było pierwsze. Wszystkie próby połączenia smartfonu z aparatem skończyły się porażką

Kiedy premiera? Tutaj konkretów nie ma, ale patrząc na cykl wydawniczy z poprzednich lat spodziewamy się, że Oppo Find X6 Pro zostanie zaprezentowany na przełomie lutego i marca 2023 roku. Zostało więc jeszcze trochę czasu i jesteśmy wręcz pewni, że im bliżej wydarzenia, tym szczegółów na temat tego flagowca będzie tylko przybywać.