Życie na Ziemi nie jest incognito. Tak możemy szukać kosmitów 

W toku ostatnich badań okazało się, że cząsteczki charakterystyczne dla życia mogą unosić się na wysokości nawet 190 kilometrów. To odpowiedni pułap, aby dało się je wykryć z dużej odległości. Wystarczy wyobrazić sobie scenariusz, w którym pozaziemska cywilizacja obserwuje nas z użyciem odpowiednika Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

W toku przeprowadzonych analiz naukowcy doszli do wniosku, że formy tlenu wytwarzane przez żywe organizmy można znaleźć w przestrzeni kosmicznej wokół naszej planety. To z kolei otwiera możliwość wykorzystania podobnej zależności w odniesieniu do innych planet znajdujących się poza Układem Słonecznym.

Szczegóły na ten temat zostały zaprezentowane na łamach Physical Review Research. Naukowcy doszli do takich wniosków dzięki odczytom wykonanym z użyciem obserwatorium SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), które dawniej działało na pokładzie Boeinga 747. Astronomowie wykorzystali teleskop wrażliwy na przenoszące ciepło fale podczerwone, aby wykrywać specyficzną formę tlenu w górnych warstwach ziemskiej atmosfery, mezosferze i dolnej termosferze.

Życie pozaziemskie można wykrywać na podstawie sygnatur zawierających tlen

Ta cięższa forma tlenu posiada 10 neutronów w jądrze. Dla porównania, najbardziej rozpowszechniona na Ziemi posiada 8 neutronów. Wysokie stężenia ciężkiego tlenu można znaleźć blisko powierzchni Ziemi, gdzie jest on wytwarzany przez organizmy fotosyntetyzujące.

To właśnie obserwatorium SOFIA było w stanie wykryć ciężki tlen na wysokości niemal 200 kilometrów nad powierzchnią ziemi. Co istotne, zidentyfikowane tam stężenia były wystarczająco wysokie, aby dało się je powiązać z życiem i nasza planetą. To ważne, ponieważ ciężki tlen może również pochodzić z wiatru słonecznego. W tym przypadku jego stężenia są jednak znacznie niższe.

Mając taką świadomość naukowcy zajmujący się poszukiwaniem dowodów na istnienie życia poza Ziemią będą wiedzieli, na czym dokładnie się skupić w czasie prowadzonych obserwacji. Pomoże im w tym wspomniany już Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który jest w stanie wykrywać biosygnatury.