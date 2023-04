Nju mobile rozdaje prezenty na 10. urodziny. 10 GB dla wszystkich!

Poza atrakcyjnością cenową Nju śmiało proponował rozwiązania, które nie trafiały do klasycznych usług operatorów. W 2015 roku pojawiła się dla użytkowników abonamentowych możliwość dokupienia dodatkowego numeru za 9 zł, ze wspólnym limitem minut i danych, w tym samym roku zadebiutowała też usługa „im więcej, tym lepiej”, która promowała klientów z długim stażem, pomnażając dostępny limit przesyłu danych – po pół roku x2, po roku x2,5, a po dwóch latach x3

Nju mobile początkowo nie miało wyspecjalizowanych ofert internetu mobilnego, ale i to uległo zmianie w 2016 roku. Dziś za 29 zł można otrzymać pakiet 60 GB danych, który jest powiększany za staż aż do 180 GB, a dzięki opcji „nie korzystasz, nie płacisz” po trzech miesiącach braku aktywności w ogóle nie trzeba płacić.

Kolejne nowości pojawiły się w 2021 roku (trzeci numer za 19 zł) i 2022 – użytkownicy zyskali dostęp do sieci 5G, pojawiła się oferta subskrypcyjna (hybryda abonamentu i prepaid, zbliżona do Orange Flex) oraz stacjonarny internet światłowodowy 300 Mbps za 39 zł.

Urodziny Nju mobile to okazja do prezentów – 10 GB dla każdego

Z okazji urodzin Nju rozdaje prezenty – każdy z ponad miliona użytkowników może odebrać darmowe 10 GB transferu, wysyłając bezpłatny SMS o treści URODZINY pod numer 80955 – klienci korzystający z subskrypcji w ogóle nic nie muszą robić, dodatkowy pakiet zostanie doliczony automatycznie.

Z tej samej okazji Nju podzieliło się z nami odrobiną danych. Zgodnie z badaniem PBS z listopada 2022 roku aż 80% klientów korzysta z abonamentu, ulubiona oferta to „19 zł na głowę w parze, a 90% użytkowników poleciłoby usługę.

„Używam i jestem zadowolony”

Do Nju mobile przeniosłem się wraz z żoną w 2017 roku. W 2019 roku przeszedłem do Orange Flex (skuszony dwiema kartami z tym samym numerem, bardzo przydatnymi podczas testów smartfonów), żona pozostała w Nju, dzieląc swój abonament z synem. Jest wręcz modelowym użytkownikiem – dwa numery, razem 38 zł miesięcznie, zero problemów od pierwszego dnia do dzisiaj, uzbierany pakiet danych, którego we dwójkę nie są w stanie przepalić nawet podczas urlopowych wojaży. No i zadowolenie – przez 6 lat nie wydarzyło się nic, co zmusiłoby ją do kontaktu z biurem obsługi. Krótko mówiąc, gdy Nju mobile chwali się siedmiokrotną Gwiazdką Jakości Obsługi to coś w tym jest – w końcu czy może być lepiej, niż działanie zupełnie bezobsługowe?