Ciężarówki elektryczne tej firmy dostaną przełomowy akumulator. Tesla Semi może się schować

Akumulator do pojazdów roboczych musi być innowacyjny. To właśnie osiągnęła Scania wraz z Northvolt

Scania i Northvolt to dwie szwedzkie firmy, które współpracują nad opracowaniem i produkcją sensownych ogniw akumulatorowych do ciężkich pojazdów elektrycznych. Podczas gdy Scania to wiodący producent samochodów ciężarowych, autobusów i silników, inwestujący od kilku lat w elektryfikację, Northvolt to firma produkująca akumulatory, która została założona w 2016 roku z wielką misją tworzenia najbardziej ekologicznych magazynów energii na świecie. Jest o tyle wyjątkowa, że prowadzi gigafabrykę w północnej Szwecji, która wykorzystuje wyłącznie “zieloną” energię elektryczną do produkcji swoich ogniw akumulatorów litowo-jonowych o niskim śladzie węglowym. Dodatkowo koncentruje się również na recyklingu materiałów, z których produkowane są akumulatory.

Scania i Northvolt rozpoczęły swoje partnerstwo w 2017 roku i od tego czasu ściśle ze sobą współpracują. W toku swoich prac wspólnie opracowały nowatorskie ogniwo akumulatorowe, które charakteryzuje się dużą pojemnością, długą żywotnością i niskim wpływem na środowisko. To właśnie ogniwo nadaje się idealnie do ciężkich pojazdów i pewne jest, że zostanie wykorzystane jeszcze w tym roku w elektrycznych samochodach ciężarowych firmy Scania, które trafią na rynek.

Dzięki produkcji w fabryce Northvolt, te ogniwa cechują się niskim śladem węglowym, jako że ich produkcja generuje około 33% mniej emisji, niż średnia z produkcji innych akumulatorów. To jednak nie jest tak ważne z punktu widzenia producenta, jak ich duża pojemność energetyczna oraz wysoka wytrzymałość, gwarantująca długi okres eksploatacji, dzięki któremu ogniwa te będą nadawać się właśnie do zastosowań profesjonalnych, co z racji wykorzystania ciężarówek jest tak naprawdę kluczowe. Mowa nie o liczbie sięgającej setek tysięcy kilometrów, a o ponad 1,5 mln przejechanych kilometrów, zanim akumulatory przestaną nadawać się do użytku. Jest to znacznie okazalsza wytrzymałość względem średniej żywotności akumulatorów w dzisiejszych BEV, która wynosi około pół miliona kilometrów.

Wszystko to przy zachowaniu dużej pojemności, dzięki postawieniu na chemię NCMA (niklowo-kobaltowo-manganową), która łączy wysoką gęstość energii znanej z chemii NCA (niklowo-kobaltowo-aluminiowej) wraz z lepszą stabilnością i bezpieczeństwem NCM (niklowo-kobaltowo-manganowej). Mowa o gęstości energii na poziomie 565 Wh/L, która przewyższa większości obecnie stosowanych akumulatorów do samochodów elektrycznych pokroju NCM 622 (500 Wh/L), NCM 811 (550 Wh/L) czy NCA (580 Wh/L). Scania może więc zrewolucjonizować swoją ciężarówką rynek, ale czy tak będzie? Dowiemy się tego dopiero za kilka miesięcy, kiedy to pierwsze modele trafią do sprzedaży, a my poznamy ich cenę oraz ogólne możliwości.