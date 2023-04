Chińczycy dokonali przełomu w komunikacji 6G. To historyczny rezultat

Jak wynika z zamieszczonych tam informacji, badacze z Państwa Środka przeprowadzili pierwszą bezprzewodową transmisję w czasie rzeczywistym. To szczególnie imponujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż w wielu częściach świata nawet standard 5G nie jest jeszcze normą. I choć 5G jest rewolucyjny względem dotychczas stosowanych rozwiązań, to kolejna generacja zawiesi poprzeczkę jeszcze wyżej. Chodzi o maksymalne obniżenie potencjalnych opóźnień i efektywne wykorzystanie widma elektromagnetycznego.

To z kolei prowadzi do szeregu potencjalnych zastosowań. Wymienia się w tym kontekście między innymi technologie wirtualnej rzeczywistości o wysokiej rozdzielczości, komunikację holograficzną oraz wszelkie sposoby wykorzystania oparte na używaniu dużych ilości danych.

Komunikacja oparta na technologii 6G może być wykorzystywana również poza granicami Ziemi, na przykład na Marsie bądź Księżycu

Na potrzeby prowadzonych w Chinach badań użyli anteny do wygenerowania czterech różnych wzorów wiązki na częstotliwości 110 GHz. Pozwoliło to na przesyłanie danych z prędkością 100 gigabitów na sekundę w paśmie 10 GHz. Taki rezultat stanowi zdecydowany krok do przodu względem obecnych osiągów. Warto jednocześnie podkreślić, że o ile obecnie technologia 6G byłaby wykorzystywana na Ziemi, tak w przyszłości mowa o używaniu jej poza granicami naszej planety, choćby na Marsie bądź Księżycu. Mogłaby tam wspierać szerokopasmowe transmisje krótkiego zasięgu, na przykład lądowniki i statki kosmiczne.

Osiągnięty przez zespół badawczy wyższy zakres częstotliwości umożliwia szybszy transfer danych i przesyłanie większej ilości informacji. Komunikacja terahercowa dostarcza również możliwości w zakresie wykorzystania w świecie militariów, ponieważ oferuje szybką i bezpieczną komunikację. Z kolei tzw. orbitalny moment pędu, czyli metoda kodowania, pozwala na jednoczesne przesyłanie większej ilości informacji. W tym przypadku doszło do transmisji wielu sygnałów na tej samej częstotliwości.

Jako że koszty transmisji opartej na światłowodach powinny wkrótce wzrosnąć, podobnie zresztą jak długość jej trwania, to przerzucenie się na komunikację bezprzewodową może okazać się strzałem w dziesiątkę. Na podobnej zasadzie może to funkcjonować w odniesieniu do standardu 5G.