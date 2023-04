Chiny mają nowego szpiegowskiego drona. WZ-8 lata ponad trzy razy szybciej od prędkości dźwięku

WZ-8 to idealny dron szpiegowski. Chiny mają wkrótce przyjąć go na służbę i wcielić do nowej jednostki

Najnowsze informacje na temat chińskiego drona rozpoznawczego ujrzały niespodziewanie światło dzienne, łącząc w kunsztowny zbiorek wszystkie szczegóły na jego temat. Tyczy się to specyfikacji, możliwości oraz ogólnej charakterystyki tego drona Chin, który ma wkrótce wejść na służbę, zapewniając państwu unikalny sprzęt rozpoznawczy. Ba, WZ-8 wydaje się wręcz idealnym dronem szpiegowskim, który jest w stanie niepostrzeżenie zebrać cenne dane na temat innych państw.

Pewność co do tego, że drony WZ-8 rzeczywiście zmierzają na służbę, zapewniają nie tylko informacje, ale też zdjęcia satelitarne z przeszłości. 9 sierpnia ubiegłego roku uchwycono bowiem dwa drony WZ-8 na płycie bazy lotniczej w Chinach, więc to nie tak, że te drony są dla nas jakąkolwiek nowością. W rzeczywistości najważniejsza informacja płynąca do nas ze wszystkich dokumentów dotyczy tego, że Ludowa Armia Wyzwolenia “prawie na pewno” utworzyła swoją pierwszą jednostkę wojskową, która wykorzystuje w swoich działaniach drony latające i podlega Eastern Theater Command, a więc gałęzi chińskiej armii odpowiedzialnej za egzekwowanie chińskich roszczeń suwerennych wobec Tajwanu.

Co więc taki niepozorny dron, przypominający statek obcych, może zapewnić Chinom? Jako że WZ-8 nie jest w stanie wystartować samodzielnie z pasa startowego, swoją podróż w przestworza rozpoczyna wraz z bombowcem Xian H-6M, który wynosi go na odpowiedni pułap, nadaje odpowiednią prędkość lotu i kiedy silniki rakietowe drona się już aktywują, odczepia go od swojego kadłuba. Wtedy dron WZ-8 wznosi się na swój operacyjny pułap, a przede wszystkim rozpędza do niebywałych prędkości, bo tych sięgających trzykrotności prędkości dźwięku (Mach 3).

Taki dron ma być wykorzystywany do strategicznego rozpoznania powietrznego jako wręcz idealny szpieg latający, który może odkryć wiele tajemnic w południowo-wschodniej Azji, a zwłaszcza na Tajwanie i w Korei Południowej. Zwłaszcza że jego możliwości w tym zakresie obejmują między innymi obrazowanie elektrooptyczne, radar syntetycznej apertury i zapewne również szereg innych czujników, które pozwalają zbierać możliwie najwięcej danych “z powietrza”, Wydaje się też pewne, że WZ-8 zostanie uzbrojony w celu zapewnienia strategicznych możliwości antydostępowych i obszarowych, zapewniając Chinom unikalny rodzaj drona kamikadze, którego zestrzelenie będzie wyzwaniem.

Wedle różnych źródeł, bo chińskich mediach i amerykańskiej agencji wywiadowczej, WZ-8 mierzy 11,5 metra długości, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi 6,7. Smukły projekt, niewielkie rozmiary i tym samym aerodynamika popchnięta do granic wraz z dwoma silnikami rakietowymi, ma rozpędzać go do prędkości ponad Mach 6 i wznosić na wysokość do prawie 49 kilometrów (wedle Chin) lub do prędkości Mach 3 i 30,5 km wedle Amerykanów. Nie odnotowano jeszcze (oficjalnie) wykorzystania WZ-8 przeciwko innym państwom.