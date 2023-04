Elektrownia słoneczna wyprodukowała tyle energii, że… musieli ją wyłączyć

O sprawie poinformowała czeska firma energetyczna ČEPS. Wydarzenia te rozegrały się niedawno, bo w Poniedziałek Wielkanocny. Właśnie wtedy Czesi byli zmuszeni do odłączenia setek paneli słonecznych od sieci, ponieważ ta nie mogła obsłużyć nadmiaru energii przez nie wytworzonego.

Z jednej strony jest to świetna wiadomość, ponieważ historia naszych sąsiadów pokazuje, że fotowoltaika może zapewnić dostęp do ogromnych ilości energii. Z drugiej uwidacznia się jednak pewien problem: Europie, a w zasadzie całemu światu, w dużej mierze brakuje możliwości magazynowania takiej energii.

W przypadku paliw kopalnych ropę można przetrzymywać w zbiornikach, a węgiel zrzucić na hałdy. Zielone źródła, takie jak wiatr czy słońce, są natomiast mniej stabilne. Jednego dnia niebo jest bezchmurne, a podmuchy silne, lecz kolejnego może się okazać, że powietrze praktycznie się nie porusza, podczas gdy promienie słoneczne odbijają się od pojawiających się chmur.

Podczas słonecznej pogody panele słoneczne mogą często produkować więcej energii, niż sieć, przez którą przesyłana jest energia elektryczna, może wykorzystać. Jeśli ta energia nie może być nigdzie przechowywana, występuje niestabilność w sieci, co prowadzi do uszkodzeń urządzeń elektrycznych. W skrajnych przypadkach te wahania napięcia mogą prowadzić do blackoutów.

wyjaśnia Jan Krčmář z Czeskiego Stowarzyszenia Solarnego