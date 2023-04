Dead Island 2 – test wydajności kart graficznych Nvidia

Wymagania Dead Island 2

Wymagania nie są wcale tak wysokie. Rekomendowana karta do grania w 1920 x 1080 przy 60 fps to RTX 2070 SUPER, ale do 30 fps wystarczy nawet GTX 1060. Do rozgrywki w 2560 x 1440 według producentów gry potrzebujecie RTX 3070, a przy 3840 x 2160 RTX 3090. Wszędzie też wystarczy 16 GB RAM oraz 70 GB dysku. Pod względem procesorów również nie jest źle, choć najwyższe mają spore wymagania. Rekomendowane mówią o Ryzenie 5 5600X lub i9-9900K, a Ultra o Ryzenie 9 7900X lub i7-13700K. Te ostatnie należą do droższych konstrukcji, choć pewnie taki 13600K również świetnie da sobie radę. Przy tym wszystkim należy tylko pamiętać, że gra nie ma ray tracingu, który zdecydowanie podwyższyłby wymagania względem grafik.

Czytaj też:The Last of Us Part I – test wydajności kart graficznych Nvidia

Testy wykonaliśmy przy ustawieniach Ultra. Przetestowaliśmy również FSR – Dead Island 2 nie ma DLSS, więc tej opcji nie możemy sprawdzić. Gra działa pod kontrolą API DirectX 12, a testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu sterowników Game Ready 531.61. Miejscem testowym była mapa The Halperin Hotel, lokacja widoczna na zdjęciu poniżej.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-13900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 Dysk Goodram IRDM M.2 2 TB NVMe Zasilacz be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Pierwsze testy pokazują, że nawet GTX 1660 SUPER zapewnia średnio ponad 60 fps. Jedynie przy GTX 1650 tytuł nie jest zbytnio grywalny. Najwydajniejsze grafiki notują ponad 200 fps, co jest świetnym wynikiem. Widać więc już, że gra nie należy do najbardziej wymagających tytułów.

Włączenie FSR na większości kart podbija wyniki i nawet na GTX 1650 tytuł staje się nawet grywalny – o ile wystarczy Wam ponad 30 fps. Grafiki już od GTX 1660 SUPER zapewniają w pełni grywalną rozgrywkę, tutaj nawet z 1% poniżej na poziomie powyżej 60 fps. Warto jednak zauważyć, że przy najwydajniejszych kartach występuje bottleneck i wyniki są zbijane względem braku FSR.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości średnio 60 fps zapewnia RTX 3060. Karty od GTX 1660 SUPER mają 1% poniżej na poziomie powyżej 30 fps, więc jeśli tyle Wam wystarczy to również rozgrywka będzie ok. Najwydajniejsza karta ponownie zapewnia ponad 200 fps, a karty od RTX 3070 ponad 100 fps.

Włączenie FSR w trybie Jakość sprawia, że już RTX 2060 zapewnia średnio 60 fps, a rozgrywka na kartach od GTX 1660 SUPER powinna być płynna. Wyniki są bardzo dobre i widać, jak ta technologia pozytywnie wpływa na wyniki. Najwydajniejsze karty mają prawie 200 fps, a przy RTX 4090 ponownie widać bottleneck.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości średnio 60 fps zapewnia RTX 4070, co jest świetnym wynikiem. Zazwyczaj tutaj wyniki są znacznie niższe więc ponownie widać, że sama gra nie należy do najbardziej wymagających. Najwydajniejsza grafika oferuje ponad 100 fps co również jest bardzo dobrym wynikiem.

Włączenie FSR w trybie Jakość sprawia, że już RTX 3060 Ti osiąga średnio 60 fps, choć 1% poniżej jest niższy. Wyniki są jednak bardzo dobre i jeśli wystarczy Wam 30 fps to 1% poniżej na tym poziomie ma RTX 2060 SUPER. RTX 4090 osiąga tutaj średnio 177,8 fps, a karty od RTX 3080 Ti notują ponad 100 fps.

Czytaj też:Path tracing w Cyberpunk 2077. Testujemy wydajność kart RTX 4000

Test kart graficznych w Dead Island 2 – podsumowanie

Dead Island 2 nie jest zbyt wymagającą grą. Zgodnie z naszymi testami, do uzyskania średnio 60 fps bez FSR w 1920 x 1080 wystarczy GTX 1660 SUPER, w 2560 x 1440 RTX 3060, a w 3840 x 2160 RTX 4070. Pokazuje to ładnie, że nie musicie mieć bardzo wydajnej grafiki, aby cieszyć się z rozgrywki przy detalach Ultra. Gra nie ma jednak ray tracingu, który zdecydowanie zmniejszyłby wyniki wszystkich grafik.

Testowany tytuł nie ma też DLSS, ale oferuje FSR. Technologia ta na najwydajniejszych grafikach w najmniejszych rozdzielczościach obniża wyniki, ale przy wyższych rozdzielczościach czy słabszych kartach widać spory zysk z jej włączenia. Jeśli zdecydujecie się na tryb jakość to w 3840 x 2160 średnio 60 fps osiągniecie już na RTX 3060 Ti, co jest świetnym rezultatem.

Dead Island 2 jest więc jedną z tych gier, która rzeczywiście ma wymagania odpowiednio dopasowane do oferowanej jakości graficznej. Pod tym względem studio dało radę i bardzo fajnie zoptymalizowało tytuł. W czasach, w których gry potrafią mieć bardzo wysokie wymagania bez odwzorowania ich pod względem oprawy graficznej, jest to fajne zaskoczenie.