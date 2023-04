Latająca pełna klatka. Pogłoski o DJI Inspire 3 powodują opad szczęki

DJI Inspire 3 – co o nim wiemy przed premierą?

Według niepotwierdzonych informacji DJI Inspire 3 będzie podobny do swojego poprzednika, choć w sylwetce da się zauważyć także zmiany. Kadłub jest smuklejszy, na dziobie zainstalowana została szerokokątna kamera Night Vison z sensorem 1/1.8 i obiektywem o kącie widzenia 161° – ma przekazywać obraz FHD 60 fps dla pilota. Ramion drona oraz śmigła napędowe mogą być składanie do transportu bez konieczności demontażu.

Zestaw czujników automatycznego systemu wykrywania przeszkód i kontroli położenia w DJI Inspire 3 ma składać się z sześciu kamer fisheye, dwóch szerokokątnych i skierowanego do dołu czujnika ToF. System lokalizacji satelitarnej ma być trójsystemowy – przy użyciu dwóch ceramicznych DJI dokładność lokalizacji ma być rzędu pojedynczych centymetrów. Dron na jednym ładowaniu ma być zdolny do 28 minut lotu.

Nowa kamera główna DJI Inspire 3 – pełna klatka na sterydach

Wraz z DJI Inspire 3 zadebiutuje także nowa kamera. Jej sercem ma być pełnoklatkowy sensor 44,6 Mpix, współpracujący z wymienną optyką z bagnetem DL, obsługujący podwójną czułość ISO (800/4000) i zdolny do uzyskania dynamiki 14+ EV.

Dostępne obiektywy mają ogniskowe 18 mm, 24 mm, 35 mm oraz 50 mm – wszystkie o jasności f/2.8. Maksymalna rozdzielczość zdjęć to 8192 x 5456 pikseli, a video 8192 x 4320.

W trybie wideo można liczyć na nagrania do 4K 120 kl./s, do których wykorzystywana będzie cała powierzchnia matrycy, bez cropu. Osobno dostępny będzie także tryb 8K z klatkażem do 75 kl/s – wymagać on będzie dodatkowej inwestycji w oprogramowanie pozwalające na pracę w trybie ProRES RAW (a dodatkowo także w CinemaDNG). Wbudowany dysk SSD ma pojemność 1 TB – dane z drona można zgrywać na komputer bezpośrednio, używając zwykłego kabla USB-C.



Tanio nie było i nie będzie

DJI Inspire 3, podobnie jak poprzednie modele, nie będzie raczej sprzętem dla amatorów – z pełni możliwości będą w stanie skorzystać tylko profesjonaliści, filmowcy, specjaliści od nagrań sportowych itp. Cena najnowszej odsłony nie jest oczywiście jeszcze znana – najtańsza wersja poprzednika kosztowała około 3400 euro, a tu ze względu na bardziej zaawansowaną kamerę należy liczyć się z ceną znacząco większą.