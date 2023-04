Google Chrome na Androidzie będzie jeszcze szybszy. Niestety, nie każdy z tego skorzysta

Google Chrome przyspieszy, ale nie u wszystkich

Choć na silniku Chromium bazuje więcej przeglądarek, to spośród nich tylko Chrome jest tak łasy na naszą pamięć RAM. Google wciąż stara się to naprawić, polepszając sytuację z każdą kolejną aktualizacją, ale do perfekcji to jeszcze dużo brakuje. Ostatnie ulepszenia sprawiły, że przeglądarka pochłania mniej zasobów niż wcześniej, co jest dużym plusem. Teraz z kolei, jak poinformował gigant, pojawią się poprawki, które znacząco wpłyną na przyspieszenie działania przeglądarki na urządzeniach z Androidem.

Nowości wdrażane przez firmę mają zmniejszyć zużycie pamięci w celu zwiększenia szybkości i wydajności. Google zwraca uwagę, że Chrome na Androida „zawsze był zoptymalizowany pod kątem niewielkich rozmiarów, ale ekosystem Androida jest zróżnicowany i zawiera urządzenia o różnych poziomach możliwości”. Zastosowane przez firmę rozwiązania – m.in. ulepszone buforowanie, lepsza kompresja wskaźników czy lepsze zarządzanie pamięcią – znacząco wpłynęły na szybkość działania przeglądarki, bo w teście porównawczym Speedometer 2.1 wynik wskazał 30% wzrost wydajności.

Nie każdy jednak skorzysta z tego ulepszenia, bo przygotowana przez zespół Chrome specjalna wersja przeglądarki przeznaczona będzie tylko dla zaawansowanych urządzeń i choć nie sprecyzowano, o jakie modele chodzi, to można się spodziewać, że mowa o flagowcach i modelach z wyższej półki oraz lepszych średniakach. Na budżetowcach będzie więc tak samo, jak wcześniej…

Wzrost wydajności obejmie jednak nie tylko Chrome’a na Androidzie, bo wprowadzone przez Google poprawki dotyczą również wersji przeglądarki dla systemu macOS. Tutaj wynik w teście porównawczym Speedometer 2.1 nie jest aż tak imponujący, ale 10-procentowy wzrost jest również bardzo dobry. Wprowadzane przez firmę poprawki pokazują, że firma bardzo poważnie traktuje wydajność i efektywność Chrome’a, co daje nadzieję, że w końcu doczekamy się wersji, która przestanie żreć pamięć RAM i zacznie działać odpowiednio.