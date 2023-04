Materiał przyszłości znowu zachwyca. Pobił kolejny rekord

Tak przynajmniej sugerują wyniki badań zamieszczone na łamach Nature. Autorzy publikacji opisują, jak udało im się ustanowić nowy rekord w zakresie rejestracji poziomów magnetooporu bez potrzeby obniżania temperatury w kierunku zera absolutnego. Taka wartość oznacza dokładnie -273,15 stopnia Celsjusza i nie da się jej osiągnąć w ziemskich laboratoriach, choć występuje w przestrzeni kosmicznej.

Czytaj też: Sztuczne Słońce pobiło kolejny rekord. Chińczycy są o krok od rewolucji w fuzji termojądrowej

Za tym imponującym wynikiem stoją naukowcy z uniwersytetów w Lancaster oraz Manchesterze. Jak wyjaśnia jeden z członków zespołu badawczego, Alexey Berdyugin w ciągu ostatnich 10 lat elektroniczna jakość urządzeń grafenowych uległa ogromnej poprawie, choć ludzie wydawali się skupiać na poszukiwaniu nowych zjawisk w bardzo niskich temperaturach, pomijając warunki otoczenia.

Z tego względu Berdyugin i reszta jego współpracowników postanowili nieco zwiększyć temperaturę, uzyskując przy tam zadziwiająco korzystne rezultaty. Wykorzystali czystą, niemodyfikowaną formę grafenu, dzięki czemu jego nadprzewodnictwo mogło ulegać zmianom wyłącznie w następstwie różnic temperaturowych. Kiedy pojawia się więcej ciepła, prowadzi to do wzbudzenia naładowanych cząstek w materiale i pojawienia się swego rodzaju otworów.

Grafen to potencjalny materiał przyszłości, choć wyniki nowego eksperymentu niekoniecznie dostarczają praktycznych jego zastosowań

Później naukowcy wykorzystali magnesy, aby sprawdzić, jak zareaguje na nie podgrzany grafen. Jego reakcja magnetooporowa okazała się większa niż 100 procent, co było rekordowo wysokim wynikiem, jakiego nie widziano wcześniej w innych materiałach.

Czysty grafen wysokiej jakości w temperaturze pokojowej daje możliwość zbadania zupełnie nowej konfiguracji, która w zasadzie mogła być odkryta nawet dekadę temu, ale jakimś sposobem została przeoczona przez wszystkich. Planujemy badać ten układ dziwnego metalu i z pewnością pojawią się bardziej interesujące wyniki, zjawiska i zastosowania. wyjaśnia Leonid Ponomarenko z Lancaster University

Czytaj też: Magia kwantowego świata. Oto sposób na uczynienie grafenu nadprzewodnikiem

Co ciekawe, w toku obserwacji okazało się, że kiedy temperatura rosła, grafen zaczął wykazywać nie do końca zrozumiałe właściwości. I choć jak na razie trudno wymienić konkretne zastosowania płynące z przeprowadzonych eksperymentów, to ważniejsza wydaje się inna kwestia: grafen to materiał o ogromnym potencjale, który z pewnością wielokrotnie nas jeszcze zaskoczy. I bez wątpienia nie powinniśmy go jeszcze skreślać z listy kandydatów na materiały przyszłości.