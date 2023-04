Naukowcy okradli grafen z kolejnej tajemnicy. To najbardziej magnetoodporny materiał

Grafen to aktualnie najbardziej magnetoodporny materiał znany ludzkości

Odpowiedź na to, dlaczego grafen jest zachwalany od wielu lat za swoje innowacyjne właściwości, a nadal na masowym rynku trudno o powszechne i tanie sprzęty, które go wykorzystują, sprowadza się do samej specyfiki jego produkcji. Jest ona zwyczajnie trudna i tym samym (jeszcze) bardzo droga do realizacji na skalę przemysłową, przez co grafen trafia aktualnie do sprzętów z najwyższej półki. Często zresztą sprawia wrażenie, jakby znajdował się w nich tylko po to, aby zapewnić marketingowi pożywkę i podbić samą atrakcyjność przedmiotów w oczach konsumentów.

Aktualnie trwa więc dążenie nie tylko do opracowywania bezpiecznych i wytrzymałych urządzeń na bazie grafenu, ale też do uczynienia jego procesu produkcyjnego prostym, szybkim i tym samym tanim. To pierwsze tyczy się głównie urządzeń elektrycznych, bo grafen jest już wykorzystywany w śladowych ilościach np. w słuchawkach w roli membran, przedmiotach łączących lekkość z wytrzymałością (nartach, rakietach tenisowych, obręczach rowerowych), czy w systemach chłodzenia, jako elementy do odprowadzania ciepła.

Sam w sobie grafen to dwuwymiarowy materiał wydobywany z grafitu, z atomami połączonymi w sześciokątną siatkę. Jest wytrzymalszy niż diament i lepiej przewodzi prąd niż miedź, ale na tym jego wyjątkowość się nie kończy. Naukowcy odkryli właśnie, że grafen jest najbardziej magnetoodpornym materiałem, jakiego aktualnie znamy, co oznacza, że potrafi zmieniać swój opór elektryczny w odpowiedzi na pole magnetyczne szybciej niż inne materiały.

Zespół specjalistów odkrył to poprzez zastosowanie pola elektrycznego do niektórych próbek grafenu, aby wyrównać liczbę jego nośników ładunku, które są odpowiedzialne za tworzenie prądu elektrycznego w materiale. Następnie zastosował różne pola magnetyczne do grafenu, aby zmierzyć, jak zmienia się jego opór i wtedy okazało się, że nawet przy małych polach magnetycznych ten znacznie się zmieniał.

Jakie rynki dla grafenu otwiera ta właściwość? Odpowiedź na to przynoszą aktualnie wykorzystywane inne materiały magnetoodporne, z których produkuje się urządzenia do przechowywania danych, odczytując przechowywane informacje jako małe wzory magnetyczne na taśmie lub dysku. Jako że badacze zamierzają kontynuować badania nad grafenem i jego zastosowaniami, ta nowo odkryta cecha tego obiecującego materiału może kiedyś zrewolucjonizować sposób przechowywania danych.