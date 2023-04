Ile miejsca zajęłoby całe ziemskie srebro, gdyby zebrać je w jednej lokalizacji?

Trudno bowiem wyobrazić sobie, by kiedykolwiek doszło do zgromadzenia każdego grama srebra wydobytego na przestrzeni tysięcy lat spod powierzchni naszej planety.. A przecież trzeba byłoby je zebrać w jednym miejscu, odbierając zasoby dotychczasowym właścicielom. Na szczęście istnieje coś takiego jak matematyka i wyobraźnia, dzięki czemu da się udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule bez podejmowania skomplikowanych działań.

Ile miejsca zajęłoby więc zgromadzone całe ziemskie srebro? Być może odpowiedź was zaskoczy, ponieważ do jego pomieszczenia wystarczyłby sześcian mający wymiary 55 na 55 metrów. To zaskakująco małe rozmiary, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, jak powszechnie wykorzystywane jest srebro.

Nie mówimy przecież wyłącznie o ozdobnej roli, jaką ono odgrywa. Poza tworzeniem biżuterii srebro jest też stosowane w produkcji komputerów, telefonów, samochodów i szeregu innych rzeczy. Srebro jest tak wszechobecne, że czasami kompletnie zapominamy o jego istnieniu, a mimo to jego całkowite zasoby są tak nieliczne.

Wydobyte od początku istnienia ludzkości srebro, gdyby tylko zostało zebrane w jednym miejscu, zmieściłoby się w sześcianie o wymiarach 55 na 55 metrów

Szacunkowe dane z 2018 roku sugerowały, że od początku istnienia ludzkości udało się nam wydobyć ponad 1,6 mln ton srebra. Pierwsze dowody na występowanie tego procederu sięgają okresu sprzed około pięciu tysięcy lat, kiedy to na terenie Anatolii zajmowano się poszukiwaniami srebra. Później, w 1200 roku p.n.e., wydobycie przeniosło się do Grecji. Z kolei w 100 roku wydobyciem srebra zaczęli zajmować się mieszkańcy Hiszpanii.

Przechodząc do czasów współczesnych, nie sposób nie wspomnieć o największych dostawcach srebra. Miano lidera przysługuje w tym zakresie Meksykowi. Kraj ten w 2020 roku wydobył około 5600 ton srebra. W tym samym roku na całym świecie wydobyto natomiast około 25 000 ton srebra. Za Meksykiem uplasowały się państwa takie jak Peru, Chiny, Rosja i Chile. Dla porównania, jeśli chodzi o złoto, które udało się wydobyć przez tysiące lat istnienia ludzkości, to mowa o wyniku przekraczającym 200 tysięcy ton.