Konkurs MSI Creator Awards 2023 pobudza wyobraźnię. Dla najlepszych atrakcyjne nagrody i współpraca

W ubiegłorocznej edycji konkursu MSI Creator Awards mocno zaznaczyliśmy jako Polska swoją obecność i potencjał. Spośród tysięcy zgłoszeń z całego świata, głosami dziesięciu tysięcy osób wśród laureatów znalazło się dwoje rodaków – w projektowaniu graficznym została wyróżniona praca Jakuba, a w kategorii grafiki 3D nagroda powędrowała do Agnieszki. Tegoroczna edycja konkursu dodaje do puli nagród jeszcze jedną, która wyłoni najlepszego twórcę w ramach danego kraju. Szanse na wygraną są zatem jeszcze większe.

A jest o co walczyć, bo łączna pula nagród MSI Creator Awards 2023 wynosi aż 70 tys. dolarów. Wystarczy wspomnieć, że laureat w danej kategorii ma szansę na zdobycie nagrody pieniężnej w wysokości 4000 dolarów, laptopa MSI zaprojektowanego do tworzenia treści oraz luksusową wycieczkę all-inclusive na Adobe MAX o wartości ponad 5000 dolarów (obejmuje przelot, hotel, stypendium w wysokości 200 dolarów na wycieczkę i przepustkę Adobe MAX 2023)

Strona internetowa i kanały w mediach społecznościowych firmy zapewnią odpowiednią ekspozycję wyróżnionych prac, podobnie jak stoisko MSI na wspomnianej prestiżowej konferencji Adobe MAX 2023. Co roku zjeżdżają się tam przedstawiciele branży projektowania graficznego z całego świata, więc to doskonała okazja do zaprezentowania swojego talentu, nawiązania kontaktów biznesowych i być może podpisania owocnych umów dotyczących współpracy.

MSI Creator Awards 2023 – wyobraźnia napędza twórcę

Trudno nie zgodzić się z powyższym stwierdzeniem, które stanowi jednocześnie tegoroczne motto konkursu MSI Creator Awards 2023. Tego typu wydarzenia są świętem dla twórców z całego świata i okazją do pochwalenia się swoim warsztatem. Zgłoszenia do konkursu są już przyjmowane na stronie, a termin końcowy przypada na 20 lipca (nie zwlekajcie do ostatniej chwili). Publiczne głosowanie na zgłoszone prace potrwa do 5 sierpnia. Z kolei ogłoszenie listy nominowanych nastąpi 10 sierpnia. Na ogłoszenie zwycięzcy pozostanie nam poczekać do 20 sierpnia.

W kategorii projektowania graficznego można podesłać plakat, komiks, grę sztuki, 2D Art, sztukę cyfrową i każdą inną grafikę generowaną cyfrowo. Kategoria filmu przeznaczona jest dla twórców, którzy zgłoszą film krótkometrażowy, teledysk, animację poklatkową, a także wszelkie inne typy filmów, które obejmują filmowanie i edytowanie cyfrowe. Z kolei w ostatniej z kategorii, czyli animacji wymagane jest zgłoszenie animacji 2D (ręcznie narysowanie/flash), animacji 3D, animacji poklatkowej, grafiki ruchu, live action z animowanymi postaciami, a także wszelkiego typu innej animacji, która jest generowana cyfrowo.

Czytaj też: Powrót do szkoły 2022 – laptopy MSI do zadań (nie tylko) edukacyjnych

Uczestnicy mogą wprowadzić zgłoszenia w wielu kategoriach, ale dozwolony jest tylko jeden wpis na kategorię, a każde zgłoszenie można wprowadzić tylko dla jednej kategorii. Dodatkowo należy przedstawić dowód oryginalności w postaci oryginalnego pliku o wysokiej rozdzielczości z działającego oprogramowania. Będzie on potrzebny przy przyjmowaniu nagrody.

Ja nawet nie podchodzę, ale jeśli w Was czytających te słowa tkwi chociaż drobina kreatywności, nie wahajcie się zawalczyć o atrakcyjne nagrody finansowe (oraz niefinansowe) i pokazać globalnej społeczności, nad czym aktualnie pracujecie. Kto wie jak może potoczyć się życie twórcy w dzisiejszych trudnych do sklasyfikowania czasach. Kraj pochodzenia nie ma już znaczenia, a równe szanse mają w zasadzie wszyscy. Potencjał do zmiany jest w sztuce ogromny.