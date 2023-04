Teleskop Hubble’a świętuje urodziny. Z tej okazji zaprezentowano nowe zdjęcie

A to w związku z nadchodzącą, 33. rocznicą jego uruchomienia. Start naukowej misji zasłużonego dla świata astronomii teleskopu przypada na 25 kwietnia 1990 roku. Właśnie wtedy na orbicie na dobre rozgościł się instrument, który na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat dostarczał nam imponujących fotografii ukazujących obiekty w przestrzeni kosmicznej.

Czytaj też: Kosmiczny Teleskop Hubble’a spada, a konsekwencje widać nawet na zdjęciach

Jeden z takowych jest oddalony o 960 lat świetlnych i znajduje się w obłoku molekularnym Perseusza. Dokładniej rzecz biorąc, mowa o NGC 1333, czyli obszarze formowania się gwiazd. Nie jest to może najbardziej odległa struktura uwieczniona przez Hubble’a, ponieważ ma on na koncie między innymi obiekty oddalone o 13,4 mld lat świetlnych, ale przecież nie o to chodzi.

Tym bardziej, iż to zaledwie jeden z wielu, bo niemal 52 tysięcy zaobserwowanych celów. Jakby ta liczba nie robiła na was wystarczającego wrażenia, to warto dodać, iż łącznie Kosmiczny Teleskop Hubble’a dokonał około 1,6 miliona obserwacji. Dzięki temu doszło do powstania ponad 19 tysięcy recenzowanych prac naukowych.

Kosmiczny Teleskop Hubble’a będzie obchodził 33. rocznicę rozpoczęcia swojej działalności dokładnie 25 kwietnia

Jeśli chodzi o to, co widać na zdjęciu, to istotne okazują się w tym przypadku kolory. Ciemne obszary odnoszą się do pyłu przesłaniającego widok, podczas gdy kolor niebieski jest związany z obecnością wiatru gwiazdowego przemieszczającego się przez pył. Wtedy to zostaje rozproszone światło gwiazdy. Poza tym można również dostrzec niezwykle gorącą gwiazdę, której światło przebija się przez obłoki pyłu niczym promienie słońca przecinające ziemski nieboskłon. Gdy dostrzeżecie natomiast czerwone barwy, to ich obecność wynika z występowania poświaty zjonizowanego wodoru w ciemnej mgławicy.

Czytaj też: Tak powstają gwiazdy. Naukowcy zidentyfikowali brakujący element układanki

Dzięki działalności Kosmicznego Teleskopu Hubble’a astronomowie od ponad trzydziestu lat mogą coraz lepiej rozumieć wszechświat. I choć moim zdaniem dokonania Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba okażą się ostatecznie nawet bardziej imponujące, to Hubble powinien na stałe zagościć na liście przełomowych dla świata astronomii instrumentów.