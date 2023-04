Las wielkości Niemiec? Nie trzeba, kruszenie skał wystarczy

Naukowcy ze szkockiego University of Strathclyde udowodnili, że normalny proces kruszenia skał mógłby wychwycić ok. 0,5 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. A to naprawdę sporo – mniej więcej tyle pochłania dojrzały i zdrowy las o wielkości terytorium Niemiec. Szczegóły opisano w czasopiśmie Nature Sustainability.

Kruszenie skał sposobem na globalne ocieplenie

Co roku na świecie jest kruszonych ponad 50 mld ton skał, ale obecne procesy stosowane w budownictwie i górnictwie nie wychwytują dwutlenku węgla. Gdyby tak było, moglibyśmy skuteczniej walczyć ze zmianami klimatycznymi. Teraz szkoccy naukowcy wykazali, że dwutlenek węgla można uwięzić w stabilnej, nierozpuszczalnej formie w skałach złożonych z wielu różnych minerałów. W ten sposób powstają tzw. proszki skalne, które można przechowywać i wykorzystać np. do celów budowlanych.

Wspomniane wcześniej 0,5 proc. obliczono dla Norwegii, jako kraju przykładowego, ponieważ kraj ten publikuje roczne dane dotyczące ilości kruszywa ze skał twardych produkowanego dla ich przemysłu budowlanego, a ich roczne krajowe emisje CO 2 są również udokumentowane.

Sektor mógłby zmniejszyć emisje poprzez dostosowanie obecnych ustawień do wychwytywania węgla z zanieczyszczających strumieni gazu, takich jak te z produkcji cementu lub elektrowni gazowych. Globalne oszacowanie opiera się na założeniu, że norweski przemysł budowlany jest w miarę typowy. Gdyby technologia została przyjęta na całym świecie w produkcji kruszyw, mogłaby potencjalnie wychwytywać 0,5 proc. globalnej emisji CO 2 – 175 milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Przyszłe badania mogą to spiąć, jak również zoptymalizować proces, aby wychwycić więcej węgla. profesor Rebecca Lunn z University of Strathclyde

Kruszenie skał może pomóc wychwytywać dwutlenek węgla /Fot. Pixabay

Gdyby proces ten faktycznie został zastosowany, ślad węglowy związany z budową domów i infrastruktury publicznej zostałby zmniejszony, co pozytywnie odbiłoby się na środowisku.

W ramach porozumienia paryskiego, kraje na całym świecie zgodziły się prowadzić działania mające na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2oC, najlepiej do 1,5oC, w porównaniu z poziomem przedprzemysłowym. Aby to osiągnąć, konieczne jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do “zera netto” do ok. 2050 r.