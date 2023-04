Wiemy, kto dostarczy laptopy dla czwartoklasistów. To ten laptop trafi do szkół

x-kom dostarczy czwartoklasistom laptopy Asus Expert Book

Zazwyczaj krytykowany pomysł dostarczenia czwartoklasistom nowych laptopów wzbudzał wiele wątpliwości w zakresie samego zakupu. Przypomnijmy, że dostawca musi zakupić laptopy w zasadzie na kredyt, bo rząd chce za za nie zapłacić pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy, których nie ma i raczej szybko ich nie będzie. Wiele osób i nie ukrywam, w tym ja, spodziewało się, że firma jest już dawno wybrana, a jej właściciel jest przypadkowo powiązany lub spokrewniony z kimś z obozu władzy.

Dlatego też sporym zaskoczeniem może być wybór popularnego i znanego sklepu x-kom. To ta oferta okazała się najtańsza spośród 14 nadesłanych propozycji, o czym poinformował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę komputerów dla IV-klasistów złożyła firma @xkom_pl, która zaproponowała model ASUS ExpertBook B1502CBA. — Janusz Cieszyński (@jciesz) April 19, 2023

Asus ExpertBook B1 za niecałe 3000 zł

ASUS ExpertBook B1 1400

Asus ExbertBook B1 w wariancie podanym przez ministra to laptop z ekranem IPS o przekątnej 15,6 cala. Wyświetla on obraz w rozdzielczości FullHD z 60 Hz odświeżaniem i w maksymalnej deklarowanej jasności na poziomie 250 nitów. Sercem komputera jest prawdopodobnie procesor Intel Core i3-1215U (informacji o procesorze nie ma w dokumentacji przetargowej), do tego mamy 8 GB pamięci RAM DDR4-3200 (według przetargu z opcją rozszerzenia i jednym wolnym slotem) i dysk SSD M.2 PCIe 4.0 o pojemności 256 GB. Laptop ma zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe i spory zestaw portów – 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.1 z Display Port, 1x USB-C z Power Delivery, 1x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, gniazdo RF-45 i Jack 3,5mm. O łączność dba Wi-Fi 6, mamy też kamerę o rozdzielczości 0,9 Mpix, czytnik kart pamięci microSD, Bluetooth 5.1 i 3-komorowy akumulator o pojemności 42 Wh. Laptop jest zamknięty w obudowie o masie 1,69 kg i posiada certyfikat odporności MIL-STD-810H. Rynkowa cena laptopa to 3219 zł, natomiast w ofercie złożonej przez x-kom będzie on kosztować 2952 zł brutto.

Jest to przyzwoita specyfikacja, która w użytku domowo-biurowo-edukacyjnym powinna bez najmniejszego problemu wytrzymać co najmniej dwa lata użytkowania. O ile 8 GB pamięci RAM powinno wystarczyć do takiego użytkowania, tak dysk SSD o pojemności 256 GB może szybko okazać się zbyt mały.

2952 zł brutto. — Janusz Cieszyński (@jciesz) April 19, 2023

Ze złożonej oferty możemy się dowiedzieć, że x-kom oferuje dostarczenie 394 346 laptopów, łączny koszt wyniesie ponad 1,164 mld złotych.

Laptopy będą dostarczone wraz z systemem operacyjnym Windows 11 Pro Education 64-Bit.

W zasadzie ostatnią niewiadomą pozostaje grawer, który miał się znaleźć na obudowach laptopów. Nie wiemy więc, czy jego umieszczeniem zajmie się x-kom, czy Asus.

Laptopy nie dla wszystkich? Rodzice zdecydują

W dzisiejszej audycji Sygnały dnia rządowego Programu 1 Polskiego Radia minister cyfryzacji Janusz Cieszyński informował, że laptopy mają być gotowe przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale same procedury przetargowe mogą się przeciągnąć do szeroko pojętej jesieni.

Wraz z laptopami przygotowana będzie specjalna umowa, której wzór jest już gotowy. Na jej podstawie komputery zostaną przekazane rodzicom na użytek domowy i szkolny i nie będzie można ich sprzedać w okresie trwałości projektu. Laptopy nie zdublują się z tymi, które zostały już przekazane rodzinom byłym pracownikom PGR. Rodzicie będą mogli zdecydować, czy zachowują już otrzymany sprzęt, czy go zwrócą i otrzymają nowy. Co stanie się ze zwróconym sprzętem? Nie wiadomo poza tym, że trafi do gminy.