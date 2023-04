Niszczycielski dron po raz pierwszy w akcji. Zobacz, co potrafi

ALTIUS-600M po raz pierwszy w akcji. Co potrafi ten niszczycielski dron?

Wiele zapowiadanych i opisywanych broni nigdy nie doczeka się szczegółowego materiału nagraniowego, który pokazałby to, jak dokładnie działają. Jeśli nie przez tajemnicę państwową, to po prostu z racji tego, że firmy i wojsko zwyczajnie nie widzą sensu w chwaleniu się śmiercionośnymi narzędziami. Firmy poszukujące klientów mają jednak powód do tego, aby rozgłaszać po świecie potencjał swoich dzieł i taką właśnie firmą jest Anduril Industries, która specjalizuje się w rozwiązaniach obronnych ze sztuczną inteligencją i która przejęła rozwój dronów ALTIUS-600 po tym, jak wykupiła firmę Area-I.

Poniżej możecie obejrzeć w akcji drona ALTIUS-600M, czyli uzbrojoną wersję oryginalnego drona, której głowica bojowa obejmuje ładunek wybuchowy, zmieniający bezzałogowca w zwrotny i szybki pocisk krótkiego zasięgu. Pierwsze jego zapowiedzi datuje się na ubiegły rok, ale dopiero teraz firma mogła pokazać go na nagraniu, które wcale nie skupia się na samym momencie ataku. Kilkanaście pierwszych sekund pokazuje drona z bliska i podkreśla, że może być wystrzeliwany zarówno z platform naziemnych, jak i latających i to masowo, sprowadzając się do czegoś w rodzaju wielkiego roju. Kilka ostatnich ujęć pokazuje z kolei, jak dron ALTIUS-600M nurkuje wprost na symulowany cel i doprowadza do powstania ogromnej kuli ognia, trafiając bezpośrednio w niego.

Takie coś robi szczególne wrażenie przede wszystkim ze względu na to, że ALTIUS-600M jest wariantem rozpoznawczego drona ALTIUS-600, a więc małego i lekkiego bezzałogowca latającego o imponującym zasięgu ponad 100 km i wytrzymałości do 4 godzin lotu. Wedle aktualnych informacji, dron ten może być wyposażony w ładunek wybuchowy różnego rodzaju i masy w zależności od celu i misji, rozpoczynając je z poziomu pojazdu lądowego, samolotów, śmigłowców lub różnego rodzaju wyrzutni naziemnych. ALTIUS-600M może również współpracować z innymi dronami lub załogowymi środkami bojowymi, tworząc inteligentny i autonomiczny rój, a więc wyjątkową koncepcję łączenia na froncie wielu bojowych sprzętów ze sobą.