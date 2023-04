Xiaomi sypnęło nowościami. Sprawdźmy, co oferują cztery modele spod znaku Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro+ 5G – nowa jakość fotografii mobilnej w średniej półce cenowej

Czym wyróżnia się flagowy przedstawiciel nowej serii? Oczywiście aparatem z 200 Mpix matrycą (Samsung ISOCELL HPX) o fizycznym rozmiarze aż 1/1.4 cala, optyczną stabilizacją obrazu i obiektywem o jasności f/1.65 i technologią super pixel. Aparat o chociażby zbliżonych parametrach jest niezwykle rzadko spotykany w tej klasie cenowej. Partneruje mu aparat z obiektywem ultra szerokokątnym i aparat do zdjęć makro. Jest to najbardziej zaawansowany system aparatów w historii serii Redmi Note. Po raz pierwszy możemy liczyć również na OiS.

redmi Note 12 pro+ 5G

Zdjęcia wykonane 200 Mpix aparatem zachwycają szczegółowością i ustawiają bardzo wysoko poprzeczkę dla smartfonów w wyższej klasie średniej. Oczywiście pliki z takimi zdjęciami nie zajmują mało miejsca (jedno zdjęcie ok. 60 MB), dlatego możemy wykonywać zdjęcia również w 50 Mpix, dzięki czemu będą one zajmowały zdecydowanie mniej miejsca, przy zachowaniu bardzo wysokiej ilości detali.

redmi Note 12 pro+ 5G

Co jeszcze oferuje Redmi Note 12 Pro+ 5G? Świetny, 6,67 calowy ekran flow AMOLED z 120 Hz odświeżaniem matrycy i obsługą Dolby Vision. Oglądanie filmów, seriali czy granie w gry to na nim prawdziwa przyjemność. Nie bez znaczenia jest również bardzo szybkie, 120 W ładowanie HyperCharge, dzięki któremu możemy naładować 5000 mAh akumulator od 0 do 100% nawet w 19 minut, czyli mniej niż trwa odcinek twojego ulubionego serialu 😉 Co ważne, Xiaomi dołącza do zestawu odpowiednią, 120 W ładowarkę, także nie musimy wydawać dodatkowych pieniędzy, by wykorzystać potencjał ładowania urządzenia.

redmi Note 12 pro+ 5G

Przy tej okazji warto wspomnieć, że Redmi Note 12 Pro+ 5G kosztuje tylko 2299 zł, co nie jest wysoką kwotą za smartfon z takim zestawem cech.

Czytaj też:Test Redmi Note 12 Pro+ 5G – czy 200 Mpix w smartfonie robi różnicę?

Redmi Note 12 Pro 5G – gdy jakość obrazu i nocna fotografia stanowią priorytet

Redmi Note 12 pro 5G

Co łączy flagowy Redmi Note 12 Pro+ 5G z tańszym o 400 zł Redmi Note 12 Pro 5G? Naprawdę wiele. Po pierwsze świetna jakość zdjęć, za którą tym razem odpowiada jednak sensor Sony IMX766, który wcześniej był zastosowany m.in. w znacznie droższym Xiaomi 12. Teraz producent zdecydował się go umieścić w modelu zdecydowanie bardziej przystępnych cenowo, dzięki czemu z jego możliwości będzie mogło skorzystać znacznie więcej osób. Flagowe rozwiązania trafiają więc „pod strzechy”.

Dostajemy więc 50 Mpix matrycę na sensorze Sony IMX766, optykę o jasności f/1.88 oraz oczywiście optyczną stabilizację obrazu, która wśród smartfonów do 2000 zł wcale nie jest standardem. Dzięki takiemu zapleczu technologicznemu i funkcji Tryb Nocny 2.0 możemy liczyć na naprawdę świetne rezultaty w nocnej fotografii, do czego zresztą ten aparat został stworzony. Do naszej dyspozycji jest również aparat ultra szerokokątny i aparat makro (bliźniaczo podobne do tych z Redmi Note 12 Pro+ 5G), a nad całością czuwa (niezwykle modna ostatnio) sztuczna inteligencja – Xiaomi AI Image Solution 2.0.

Kolejnym punktem wspólnym jest niezwykle udany, 6,67 calowy ekran Flow AMOLED z 120 Hz odświeżaniem matrycy i obsługą Dolby Vision. Odpalając filmy obsługujące ten format np. na platformie HBO Max naprawdę widać różnicę.

Nie sposób opisać wszystkich punktów wspólnych ale wymienię tu jeszcze m.in. wydajny procesor MediaTek Dimensity 1080 (wykonany w 6nm procesie technologicznym), przyciągający wzrok design oraz bardzo pojemny, 5000 mAh akumulator. W tym przypadku ładowanie odbywa się co prawda z maksymalną mocą 67 W, ale i tak akumulator naładujemy do pełna w mniej niż 50 minut.

Redmi Note 12 5G – szybki internet w zasięgu ręki i wiele więcej

Redmi Note 12 5G

Dla osób, chcących korzystać z dobrodziejstw szybkiego internetu 5G i świetnego ekranu AMOLED, nie wydając przy tym więcej niż 1600 zł, Xiaomi przygotowało Redmi Note 12 5G.

Dzięki obsłudze sieci 5G ściąganie dużych gier czy materiałów wideo odbywa się w expressowym tempie, a oglądanie filmów lub seriali w wysokiej rozdzielczości np. na Netflixie – bez jakichkolwiek przerw czy opóźnień. Dba o to również certyfikat Netflix HD, jakim może poszczycić się ten smartfon. Smartfon jest też oczywiście Dual-SIMem i dlatego możemy bez problemu korzystać na nim z dwóch numerów – np. ze służbowego i prywatnego.

No dobrze, ale wspomniane wcześniej gry, filmy czy seriale trzeba na czymś oglądać, dlatego Redmi Note 12 5G został wyposażony w duży, 6,67 calowy ekran AMOLED, o świetnych kątach widzenia, nasyconych barwach i maksymalnej jasności równej 1200 nitów. O czytelność ekranu podczas zbliżających się wakacji możemy być więc spokojni, tym bardziej, że smartfon został wyposażony w tryb Sunlight. Ma on za zadanie maksymalnie rozjaśnić ekran podczas słonecznych dni. Co ważne, jest on nadal odświeżany aż w 120 Hz!

O wydajność dba jeden z najnowszych procesorów od Qualcomma – Snapdragon 4 Gen 1, wraz z grafiką Adreno 619. Natomiast długi czas pracy na jednym ładowaniu zapewnia dokładnie ta sam akumulator, co we flagowym Redmi Note 12 Pro+ 5G. 5000 mAh ogniwo naładujemy przy pomocy szybkiej, 33 W ładowarki, która jest oczywiście dołączona do zestawu.

Aparat podstawowy został wyposażony w 48 Mpix matrycę z jasną optyką f/1.8. Wspiera go 8 Mpix aparat ultra szerokokątny i oddzielny aparat do zdjęć makro (również bardzo zbliżone parametrami do tych z Redmi Note 12 Pro 5G).

Redmi Note 12 – prawdziwy killer wśród budżetowych smartfonów

Jeśli martwisz się, że mając budżet oscylujący w okolicach 1000 zł nie kupisz sensownego smartfona, to spokojnie – na rynek trafił również najtańszy przedstawiciel nowej serii – Redmi Note 12. Telefon w wersji 4/64 GB kupisz już za 999 zł, a wydając 100 zł więcej, podwajasz pamięć wewnętrzną do 128 GB. Co ma do zaoferowania?

Przede wszystkim dokładnie ten sam ekran co w droższym Redmi Note 12 5G, czyli 6,67 calowy AMOLED ze 120 Hz odświeżaniem i maksymalną jasnością 1200 nitów. W telefonach w cenie ok. 1000 zł taki ekran to naprawdę rzadkość.

Ponadto smartfon obsługuje nie tylko dwie karty SIM, ale również karty pamięci microSD. Energooszczędny procesor, wykonany w 6nm technologii (Qualcomm Snapdragon 685) wraz z akumulatorem o pojemności 5000 mAh powinny zapewnić długi czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu. Co ciekawe, szybka, 33 W ładowarka również i w tym przypadku jest dodawana w zestawie sprzedażowym – dokładnie taka sama jak w droższym Redmi Note 12 5G.

Warto też zaznaczyć, że mimo niskiej ceny, Xiaomi nie zrezygnowało w tym modelu z porządnego zestawu aparatów. Aparat główny jest wyposażony w 50 Mpix matrycę z jasną optyką f/1.8. Partneruje mu 8 Mpix aparat ultra szerokokątny i aparat do zdjęć makro. A należy zauważyć, że aparat ultra szerokokątny nadal nie jest standardowym wyposażeniem wśród smartfonów w tej półce cenowej, także brawo dla producenta.

Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych (niebieskiej Ice Blue i szarej Onyx Gray), także każdy znajdzie coś dla siebie.