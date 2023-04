Papierowy samolot z rekordem świata. Nie uwierzysz, jaki dystans pokonał

Chyba każdy na jakimś etapie swojego dzieciństwa wziął kawałek kartki, złożył ją w odpowiedni sposób, nadając kształt samolotu, a następnie cisnął jednym ruchem nadgarstka w niebo. Efekty bywają różne, zależne od “projektu” i wykorzystanych materiałów, ale często da się je ulepszyć metodą prób i błędów. Okazuje się, że samoloty z papieru składają nie tylko dzieci.

Czytaj też:Jeśli ten samolot na wodór nie jest przyszłością lotnictwa, to nie wiem, co nią jest

Papierowy samolot pokonał dystans 88 metrów

Inżynierowie Boeinga, Dillon Ruble i Garrett Jensen, jako dzieci składali samoloty z papieru, ale nigdy nie sądzili, że ta umiejętność pomoże im pobić rekord świata. Udało się 2 grudnia 2022 r., kiedy to w Crown Point w stanie Indiana, odbył się najdalszy lot papierowym samolotem na świecie. Pokonał on dystans ponad 88 metrów, czyli nieco mniej niż wynosi długość boiska piłkarskiego (wg FIFA powinno mieć 105 m).

Mamy nadzieję, że ten rekord utrzyma się dość długo – 88 metrów brzmi nierealnie. To od 4,2-4,6 m ponad najdalszy rzut, jaki kiedykolwiek wykonaliśmy. Pobicie poprzedniego rekordu wymagało dużo planowania i umiejętności. Garrett Jensen

Poprzedni rekord – 77 metrów – osiągnięto w kwietniu 2022 r. przez trio z Korei Południowej. Wcześniejszy utrzymywał się od 2012 r., kiedy to projekt Joe Ayooba i Johna M. Collinsa przeleciał 69 metrów.

Papierowy samolot, który pobił rekord, był składany przez 20 minut /Fot. Boeing

Papierowy samolot – projekt inżynierów Boeinga /Fot. Boeing

Ruble i Jensen pochodzą z St. Louis i studiowali inżynierię lotniczą w Missouri S&T, a dziś są inżynierami Boeinga. Ruble i Jensen miesiącami studiowali origami i aerodynamikę, poświęcając 400-500 godzin na tworzenie różnych prototypów, aby spróbować zaprojektować samolot, który mógłby latać wyżej i dłużej.

Próbowaliśmy naśladować konstrukcję różnych pojazdów hipersonicznych, które poruszają się z prędkością ponad 5 Machów, czyli pięć razy większą niż prędkość dźwięku. Postanowiliśmy więc nazwać nasz samolot Mach 5. Dillon Ruble

Dokładne złożenie samolotu z papieru, który pobił rekord Guinnessa zajmuje 20 minut. Różni się ono od tego, co pamiętamy z czasów szkolnych. Inżynierowie użyli papieru formatu A4 (wymiary 210 x 297 mm) i osiągnęli maksymalną gramaturę, 100 g/m2. Im cięższy papier, tym większa wartość pędu, którą należy mu nadać.

Odkryliśmy, że optymalny kąt to około 40 stopni nad ziemią. Gdy już wycelujesz tak wysoko, rzucasz tak mocno, jak to możliwe. To daje nam najlepszy dystans. Aby to ustalić, trzeba było przeprowadzić symulacje. Nie sądziłem, że uda nam się uzyskać przydatne dane z symulacji na papierowym samolocie. Okazało się, że możemy. Garrett Jensen

Podczas rekordowo długiego lotu samolot był w powietrzu przez ok. 6 sekund. Rekord Guinnessa w długości lotu papierowego samolotu wynosi obecnie 29,2 sekundy. Każdy inżynier, nawet amator, może spróbować go pobić. Nie jest to niemożliwe, ale może zająć sporo czasu.