Iran pręży muskuły. Obok sprzętu wojskowego były też wielkie słowa, groźby i obietnice

Parada wojskowa Iranu już za nami. Obok sprzętu wojskowego były też wielkie słowa, groźby i obietnice

Jak to z paradami tego typu bywa, główną ich atrakcją było pokazanie sprzętów bojowych wszelakiej maści i różnego przeznaczenia. Nie brakowało artyleryjskich sprzętów, radarów, myśliwców oraz helikopterów (F-14 Tomcat, F-4 Phantom II, F-5 Tiger II, MiG-29 Fulcrum, Su-24 Fencer, Su-25 Frogfoot, AH-1 Cobra, Bell 214), dronów wojskowych (Kaman-12, Mohajer-6, Shahed-129, Ababil) rakiet balistycznych i przeciwlotniczych (Sejjil, Qiam, Zolfaghar i Bavar-373) i wreszcie opancerzonych pojazdów z czołgami na czele (Zulfiqar, Karrar, Tiam, Boragh i Safir).

Do najciekawszych z tego zbiorku należy zaliczyć zwłaszcza myśliwiec F-14 Tomcat, jako że jest to stary i legendarny myśliwiec pokładowy, który służył w USA i Iranie przez ponad 40 lat i nadal jest używany przez Iran pomimo braku części zamiennych i modernizacji. Kilka słów uznania warto też skierować w stronę Shahed-129. To największy i najbardziej zaawansowany irański dron latający, który może wykonywać zadania rozpoznania strategicznego i uderzeń na cele naziemne na odległości do 2000 km. Jest to również pierwszy irański UAV zdolny do przenoszenia bomb kierowanych.

Prezydent Iranu, Ebrahim Raisi, wykorzystał sytuację do przypomnienia Izraelowi, którego podejrzewa o serię ataków na Iran od czasu zerwania porozumienia nuklearnego z mocarstwami światowymi, że jego domniemane zbrodnie “spotkają się z odpowiedzią sił zbrojnych”. Zażądał jednocześnie, aby USA opuściły Bliski Wschód i zaoferował pokój, wsparcie i otwartą furtkę współpracy dla każdego innego kraju w regionie, które dąży do pokoju. Warto zaznaczyć, że nie są to czcze słowa, jako że w marcu Iran i Arabia Saudyjska zgodziły się na przywrócenie stosunków dyplomatycznych i ponowne otwarcie ambasad po siedmiu latach napięć.

Przypadek Iranu jest aktualnie o tyle ciekawy, że napięcia między Iranem a Izraelem ciągle rosną, jak rośnie zresztą potencjał nuklearny tego kraju od momentu, w którym administracja Donalda Trumpa porzuciła ją w 2018 roku, czyli trzy lata po jego zawiązaniu. Przez ostatnie pięć lat Iran stopniowo zwiększał swoje działania nuklearne w odpowiedzi na sankcje nałożone przez USA, ale z drugiej strony aktualnie trwają rozmowy na temat możliwości powrotu do porozumienia przez obie strony. Z całą pewnością będzie to opłacalnego dla całego świata, o czym wspominałem już przy okazji opisywania roli coraz bardziej zaawansowanego wzbogacania uranu, które ma miejsce w Iranie. W skrócie? Państwo może już produkować uran o tak wysokim stężeniu izotopu uranu-235, że można go wykorzystać do produkcji broni jądrowej.