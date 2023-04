Powstał najcięższy kot Schrödingera. Jak udało się tego dokonać?

Tak przynajmniej twierdzą w swojej publikacji na łamach Science. Przedstawiciele ETH w Zurychu wykorzystali niewielki kryształ, który został wprowadzony w stan superpozycji dwóch stanów oscylacyjnych. Dzięki dotychczasowym osiągnięciom możliwe powinno stać się tworzenie bardziej wytrzymałych kubitów oraz wyjaśnienie, dlaczego superpozycje kwantowe są niemożliwe do zaobserwowania w świecie makroskopowym.

Zacznijmy jednak od tego, na czym w ogóle polegał oryginalny eksperyment. Jego założeniem było to, iż zwierzę jest zamknięte w metalowej skrzynce razem z substancją radioaktywną, licznikiem Geigera i kolbą z trucizną. W pewnym przedziale czasowym atom może, choć nie musi, rozpaść się, a produkty tego rozpadu mogą spowodować zadziałanie licznika Geigera i uruchomienie mechanizmu, który rozbije kolbę z trucizną. To z kolei doprowadzi do śmierci kota.

Brutalny (ale wciąż myślowy) eksperyment ma na celu pokazanie, iż kot jest żywy bądź martwy, a z zewnątrz nie da się tego stwierdzić. W efekcie, z perspektywy kwantowej, powinien on znajdować się w stanie superpozycji między żywym a martwym. Aby odtworzyć tę sytuację w świecie kwantowym, naukowcy użyli oscylującego kryształu z obwodem nadprzewodzącym. Pierwszy stanowił odpowiednik kota, podczas gdy drugi – pierwotny atom. Wspomniany obwód może przyjmować wartości 0, 1 lub obie jednocześnie.

Rekordowo ciężki kot Schrödingera waży 16 mikrogramów

Członkowie zespołu skorzystali również z warstwy materiału piezoelektrycznego, który wytwarza pole elektryczne, gdy kryształ zmienia kształt podczas oscylacji. Może ono zostać sprzężone z polem elektrycznym kubitu, dzięki czemu superpozycja tego bitu kwantowego może zostać przeniesiona do kryształu.

Umieszczając dwa stany oscylacyjne kryształu w superpozycji, efektywnie stworzyliśmy kota Schrödingera ważącego 16 mikrogramów. To mniej więcej masa drobnego ziarenka piasku i nigdzie indziej nie spotykana masa kota, ale wciąż kilka miliardów razy cięższa od atomu lub cząsteczki, co czyni go najtłustszym kotem kwantowym do tej pory. wyjaśnia Yiwen Chu

Dotychczasowe dokonania mogłyby zaprocentować choćby w ten sposób, iż informacje kwantowe przechowywane w kubitach staną się bardziej odporne na uszkodzenia. Z kolei wysoka wrażliwość masywnych obiektów w stanach superpozycji na zewnętrzny szum mogłaby zostać wykorzystana do prowadzenia precyzyjnych pomiarów drobnych zaburzeń, choćby w postaci fal grawitacyjnych czy podczas poszukiwania ciemnej materii. Jak widać, nawet pozornie mało przydatne z punktu widzenia praktycznych zastosowań eksperymenty mogą dostarczyć korzyści, których doświadczymy za jakiś czas w życiu codziennym… i nie tylko.