Home Nauka Robot sterowany myślami będzie gotowy do akcji w mgnieniu oka. Badacze dokonali przełomu

Robot sterowany myślami będzie gotowy do akcji w mgnieniu oka. Badacze dokonali przełomu

Wykorzystywanie aktywności mózgu do sterowania czymkolwiek w czasie rzeczywistym nie jest niczym nowym. Testowano to już z udziałem zwierząt i ludzi oraz całej masy sprzętów, ale za każdym razem wymagało to odpowiedniego przygotowania “kontrolera”. Naukowcom udało się to zmienić i tak oto jakikolwiek potencjalny robot sterowany myślami przestał wymagać skomplikowanego procesu przygotowywania.