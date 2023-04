Samyang AF 35-150 mm f/2-2.8 FE – nowy uniwersalny zoom dla systemu Sony narobi zamieszania

Jest to zarazem sprzęt o parametrach bliźniaczo podobnych do zaprezentowanego w 2021 roku Tamrona. Diabeł tkwi w szczegółach, a konkurencja to niełatwa – czy Samyang jest w stanie przebić starszego kolegę?

Najlepszy obiektyw uniwersalny do aparatów Sony?

Konstrukcja nowego Samyanga AF 35-150 mm f/2-2.8 FE składa się z 21 elementów w 18 grupach – w ich ramach mamy do czynienia z kombinacją 2 elementów ASP, 1 HB, 3 HR i 6 ED. Zakres ogniskowych pokrywa aż 5 popularnych nastaw (35 mm, 50 mm, 85 mm, 135 mm i 150 mm), do tego zmiana światła następuje w zakresie od f/2 na szerokim końcu do f/2.8 na wąskim – jest to znakomity wynik. Waga obiektywu to 1224 g, średnica mocowania filtrów wynosi 82 mm.

Samyang AF 35-150 mm F/2-2.8 FE

Wszystkie soczewki posiadają wielowarstwowe powłoki UMC (Ultra Multi-Coating) redukujące odblaski i flary. Obiektyw posiada przesłonę 9-listkową by zapewnić gładki kołowy bokeh.

System nastawiania ostrości wykorzystuje liniowy silnik krokowy STM o dużej szybkości i czułości – obiektyw jest w stanie skutecznie śledzić i płynnie śledzić ostrość, a płynne przejścia ucieszą filmowców. W trybie manualnym obiektyw może pracować z elektronicznym liniowym przełożeniem, dopasowując moment obrotowy pierścienia ostrości tak, by zapewnić efekt identyczny z ustawianiem mechanicznym.

Samyang AF 35-150 mm f/2-2.8 FE zapewnia cyfrowo parfokalność – po ręcznym nastawieniu ostrości na określony punkt wybrany plan pozostaje ostry niezależnie od zmiany zoomu. Przy okazji udało się zminimalizować efekt oddychania obiektywu podczas zmian ostrości.

Konstrukcja Samyanga AF 35-150 mm f/2-2.8 FE jest w pełni uszczelniona w 12 sektorach, co ma zagwarantować odporność na kurz, deszcz i śnieg. Na korpusie znalazły się też trzy przełączniki indywidualnych trybów pracy – zakres dostępnych funkcji będzie można rozszerzać za pomocą aktualizacji firmware’u.

Jedną z bardziej interesujących cech nowego obiektywu jest bardzo mała minimalna odległość ostrzenia – przy ogniskowej 35 mm wynosi ona zaledwie 33 cm (skala odwzorowania 1:5,7), a przy 150 mm 85 cm przy skali odwzorowania 1:5,5).

Samyang AF 35-150 mm f/2-2.8 FE ma walczyć jakością i niską ceną

Na ocenę jakości i funkcjonalności przyjdzie jeszcze chwilę poczekać – mój redakcyjny kolega ostrzy sobie zęby na test i recenzję. Wiemy natomiast, że Samyang będzie dużo tańszy od swojego najbliższego konkurenta – sugerowana cena detaliczna modelu AF 35-150 mm f/2-2.8 FE ustalona została na 6190 zł, podczas gdy Tamron oferuje swój 35-150mm f/2-2.8 DI III VXD za minimum 8199 zł. Samyang jest zatem o 25% tańszy na start, a jeśli „dowiezie” obiecywaną jakość to cóż, na rynku zrobi się co najmniej ciekawie.