USA mają nowy radar wojskowy do wykrywania wrogów. “Różnica jak noc i dzień”

Nowy radar wojskowy Sentinel A4 ma zapewnić USA przewagę na polu bitwy

Sentinel A4 to najnowszy radar produkowany przez firmę Lockheed Martin, który wpadł w świtało reflektorów na swoje pięć minut po tym, jak ogłoszono wyniki jego najnowszych testów. Nie bez powodu, bo tym akurat razem “nowe” rzeczywiście oznaczało “lepsze”. To o tyle ważne, że nowa wersja radaru Sentinel ma zastąpić tę starszą, zamówioną przez Armię USA w 2011 roku wersję Sentinel A3. Mowa więc o ulepszeniu podstawy m.in. systemów obrony przeciwlotniczej NASAMS, czyli zapewnieniu Stanom Zjednoczonym jeszcze lepszych możliwości co do wykrywania celów lotniczych.

Sentinel A3

O radarze Sentinel A4 dowiedzieliśmy się w 2019 roku. Wtedy to amerykańska armia wybrała firmę Lockheed Martin do opracowania całkowicie nowego wariantu radaru z aktywną elektronicznie skanowaną matrycą (AESA) w ramach programu STARE (Search, Track, Acquire, Radiate and Eliminate) za 281 milionów dolarów. Producent podszedł do tego odpowiednio i rzeczywiście Sentinel A4 to całkowicie przeprojektowany radar. Do działania wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie, półprzewodnikowe moduły antenowe oparte na przetwornikach z azotku galu (GAN) oraz wspólną z radarem dalekiego zasięgu AN/TPY-4 skalowaną architekturę modułową. Ta posiada 1000 indywidualnie sterowanych elementów i wykorzystuje obliczenia na GPU do przetwarzania sygnału.

Nowa wersja radaru Sentinel ma nie tylko cechować się okazalszym zasięgiem oraz dokładniejszym rozpoznawaniem różnych celów (od dronów po pociski i na samolotach na różnych wysokościach kończąc). Sentinel A4 będzie mógł również wprowadzać dane sensoryczne do sieci Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) oraz Indirect Fire Protection Capability Increment 2, co w rodzinie tych radarów jest całkowitą nowością. Aktualny plan obejmuje jego integrację z systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Armii USA oraz z systemem ochrony pośredniej ognia (IFPC). Radar ma również stać się częścią systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu (M-SHORAD).

Wprowadzenie AN/MPQ-64A4 jest aktualnie bliżej wprowadzenia na służbę, niż dalej, jako że Lockheed Martin dostarczył pierwszych pięć radarów Sentinel A4 do Armii USA w maju 2022 roku. Wiemy też, że radar ma być poddany testom rozwojowym i operacyjnym w ciągu najbliższego roku, których pierwsza część już zresztą trwa. W ramach trzytygodniowego sprawdzianu, w których to bierze udział wiele żołnierzy, urzędników oraz przedstawicieli producenta, weryfikacji doczekają się wszystkie aspekty radaru. Ten jest jednak już teraz zachwalany, bo m.in. kapral Jordan A. Wierzbicki wspominał, że “różnica między Sentinelem A3 a A4 jest jak noc i dzień. Zwiększone możliwości A4 przyniosą ogromne korzyści wszystkim jednostkom [artylerii obrony powietrznej krótkiego zasięgu] w armii”.