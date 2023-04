Wieża słoneczna nie tylko dostarcza energii. Rozwiązuje też istotny problem

Etap projektowania i tworzenia pierwszej wieży trwał trzy lata. Po tym czasie przyszła pora na dzień próby, który rozpoczął 16-miesięczny eksperyment. Przez niemal 1,5 roku wieża fotowoltaiczna była wystawiona na ekstremalne warunki pogodowe i sprawdzana pod kątem potencjału.

A ten bez wątpienia występuje, ponieważ w grę wchodzi nie tylko produkcja czystej energii elektrycznej. Takie struktury zapewniają przede wszystkim bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni: dzięki nim wykorzystanie gruntów może obniżyć się nawet o 80-90%. To stanowiłoby natomiast realny wkład w walkę z ograniczaniem zużycia terenów na budowę gigantycznych farm fotowoltaicznych.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to każda wieża składa się z podstawy o wymiarach 6 na 6 metrów oraz ma od 18 do 36 metrów wysokości. Taka pojedyncza struktura jest w stanie dostarczyć nawet 250 kilowatów mocy znamionowej, przy czym istnieje też możliwość łączenia z sobą wielu wież, by tworzyć instalacje o jeszcze większym potencjale.

Wieża słoneczna od Three Sixty Solar składa się z podstawy o wymiarach 6 na 6 metrów oraz ma od 18 do 36 metrów wysokości

Poza tym warto mieć na uwadze fakt, iż takie wieże można wykorzystać na alternatywne sposoby. I choć panele słoneczne mają żywotność wynoszącą zazwyczaj około 20-30 lat, to sama konstrukcja wykonana jest ze stali. Takowa może przetrwać nawet sto lat, dlatego po pewnym czasie można zdjąć panele słoneczne i wymienić je na nowe, zostawiać samą stalową konstrukcję w nienaruszonym stanie.

Kluczowy dla dalszego rozwoju projektu był 16-miesięczny eksperyment, który potwierdził, że taka wieża słoneczna może przetrwać starcie z warunkami pogodowymi unikając uszkodzeń paneli. A właśnie takie defekty są główną przyczyną zmniejszonej produkcji energii na “zwykłych” farmach. Wieża od Three Sixty Solar przetrwała wiatr wiejący z prędkością 135 kilometrów na godzinę, opady deszczu i gradu a nawet temperatury zbliżające się do 40 stopni Celsjusza.