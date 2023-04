Zaczynamy odliczanie do premiery Xiaomi Band 8. Szykujcie portfele

Xiaomi chwali się wyglądem nadchodzących opasek Band 8

Niewielka pigułka na silikonowym pasku – taka właśnie jest na pierwszy rzut oka opaska sportowa od Xiaomi. Producent dba jednak, by z każdą kolejną generacją oferowała ona coraz więcej funkcji, w tym również tych zdrowotnych. Podobnych nowości spodziewamy się i tym razem, choć już na etapie wyglądu Xiaomi postanowiło nas zaskoczyć. Na udostępnionym przez firmę plakacie widać bowiem, że Band 8 stanie się o wiele bardziej eleganckim urządzeniem, dostając kilka rodzajów pasków do wyboru. Wykonane z różnych materiałów bransolety sprawią, że opaska będzie pasowała nie tylko do sportowych czy codziennych stylizacji, ale również sprawdzi się jako stylowy dodatek do bardziej wyjściowych strojów.

Spodziewamy się oczywiście, że nie zabraknie typowych silikonowych pasków, ale na plakacie Xiaomi reklamuje te bardziej wymyślne opcje. Do wyboru będzie więc szeroki pasek w kolorze czarno-białym, zielonym i żółtym. Bransoletki natomiast będą dostępne w wersji czarnej i różowo-złotej.

Producent milczy na temat specyfikacji, zapewne chcąc nas czymś zaskoczyć podczas zbliżającej się premiery. Wiemy jednak, że opaska nadal będzie wyposażona w owalny wyświetlacz AMOLED, zapewne o przekątnej 1,62”. Niedawno ujawnione zdjęcia pokazały nam natomiast przeprojektowany mechanizm paska. Zamiast jednoczęściowej konstrukcji z miejscem na pigułkę dostaniemy dwuczęściowe paski, przypinane do urządzenia z obu stron. Takiej zmiany na pokładzie opasek Xiaomi jeszcze nie było.

Spodziewamy się, że nadchodzący Smart Band 8 będzie oferował te same funkcje fitness i zdrowotne, co jego poprzednik. Na pokładzie powinno się więc znaleźć przynajmniej 120 trybów sportowych, czujnik tętna, możliwość monitorowania poziomu natlenienia krwi, snu czy cyklu menstruacyjnego. Xiaomi Band 7 był ponadto wyposażony w akumulator 180 mAh pozwalający na maksymalnie 15 dni pracy na jednym ładowaniu. Możliwe jednak, że producent zdecyduje się na jeszcze pojemniejsze ogniwo.

Czytaj też: Znamy datę premiery Xiaomi 13 Ultra – oto wszystko, co już o nim wiemy

Xiaomi Band 8 dotrzyma towarzystwa Xiaomi 13 Ultra podczas zbliżającej się premiery

Ujawniając wygląd Xiaomi Band 8 producent ogłosił również datę premiery urządzenia. Na debiut opaski nie będziemy musieli długo czekać, bo wydarzenie zostało zaplanowane na 18 kwietnia, więc w najbliższy wtorek zobaczymy nie tylko najnowszego ultraflagowca producenta, ale też kolejną generację jednego z najpopularniejszych produktów firmy oraz serię tabletów Pad 6, o czym również Xiaomi dzisiaj poinformowało. Szykuje się bardzo interesująca impreza.