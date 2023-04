Xiaomi Smart Band 7 NFC już w Polsce. Teraz opaska obsługuje też płatności kartą Visa

Niespodzianka od Xiaomi. Smart Band 7 NFC do kupienia w Polsce

Xiaomi cały czas rozwija te urządzenia, dodając do nich coraz więcej funkcji. Opaski sportowe nie służą już tylko do monitorowania aktywności, ale również do kontroli nad zdrowiem dzięki funkcjom monitorowania organizmu oraz do płacenia. Dzięki ulepszeniom, jakie pojawiają się z każdą kolejną generacją, popularność Smart Bandów wciąż rośnie. Xiaomi co prawda wprowadziło już w Chinach ósmą generację swojej opaski, ale do naszego kraju został wprowadzony model ubiegłoroczny w wersji z obsługą łączności NFC.

Tak jak w przypadku konkurencji, również Xiaomi wprowadza na rynek dwie wersje swojej opaski, jedna z obsługą NFC, a druga bez tej funkcji. Jest to w zasadzie jedyna różnica pomiędzy wariantami, która też podwyższa cenę urządzenia. Xiaomi Smart Band 7 NFC oferuje więc to samo, co jego podstawowa wersja. Znajdziemy tutaj 1,62-calowy ekranem AMOLED z funkcją Always On Display i jasnością na poziomie 500 nitów. Akumulator o pojemności 180 mAh ma wystarczyć nawet na 14 dni pracy, choć tutaj warto pamiętać, że takie funkcje jak całodzienne monitorowanie tętna wpływają na żywotność ogniwa. Oczywiście nie zabrakło tutaj takich funkcji jak ciągle działający pulsoksymetr, który poinformuje nas za pomocą alarmu, gdy natlenienie krwi spadnie do 90%, 120 trybów sportowych, miernika zużycia kalorii, analizy treningów, monitorowania snu czy pomiaru tętna.

Opaska łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.2 i zapewnia wodoszczelność do 5 ATM. Można z niej bez przeszkód korzystać podczas pływania czy pod prysznicem. Pastylkę wykonano ze stopu aluminium, a ekran pokryto dodatkowo szkłem hartowanym z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców.

Xiaomi Smart Band 7 NFC ma nad swoim bezpośrednim poprzednikiem, czyli Smart Bandem 6 NFC, kilka przewag – większy ekran, więcej funkcji oprogramowania, szybszy procesor oraz płatności zbliżeniowe Xiaomi Pay, które oprócz kart MasterCard obsługują teraz również karty Visa. Warto tylko zerknąć na listę banków, które współpracują z Xiaomi Pay – znajdziecie ją tutaj.

Ile kosztuje Xiaomi Smart Band 7 NFC?

Opaska Xiaomi dostępna jest już w Polsce na stronach mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i mi.com, w sklepach stacjonarnych producenta oraz u partnerów. Kupimy ją w cenie 299 zł.