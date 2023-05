Home Tech Apple podchodzi do sztucznej inteligencji jak pies do jeża. Ma ku temu dobre powody

Apple podchodzi do sztucznej inteligencji jak pies do jeża. Ma ku temu dobre powody

Pod koniec ubiegłego roku daliśmy się kolektywnie porwać szaleństwu związanemu z generatywną sztuczną inteligencją. ChatGPT oraz Midjourney przebiły się do masowej świadomości, zasiewając w ludziach dookoła zachwyt na równi z przerażeniem o niepewną przyszłość miejsc pracy. Microsoft i Google rzuciły się sobie do gardeł, tymczasem pod powierzchnią od dawna toczy się nieustająca walka o specjalistów, odpowiedzialnych za rozwój tego typu systemów. Takich talentów szuka również Apple, chociaż firma pod przewodnictwem Tima Cooka do demonstrowania własnych rozwiązań AI odnosi się ze stosowną dla siebie rezerwą. Co za tym stoi?