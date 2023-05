Krótki test zasilacza be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

Co otrzymujemy wraz z be quiet! Dark Power Pro 13 1300W?

W zestawie znajdziemy sporo dodatków. Mamy kabel zasilający, opaski na rzepy, opaski zaciskowe, śrubki, grzebienie, przełącznik i zworkę OCK, instrukcję. Kabel jest niezbędny do podłączenia zasilacza do prądu. Ma on bowiem inne niż typowe wejście i tylko dołączonym można zasilić sprzęt. Zworka i przycisk OCK służą do zwierania wszystkich linii +12 V w jedną mocną. Wykorzystałem to w testach. Grzebienie są sporym plusem i pozwolą na ładne ułożenie kabli po montażu w obudowie. Opaski zaciskowe i na rzepy również często przydają się podczas montażu. Gwarancja jest długa i wynosi aż 10 lat.

Wygląd i specyfikacja be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W z pewnością świetnie wygląda. Jest on cały czarny, ze srebrnymi napisami. Nie ma żadnych naklejek, a wykończenie boków naprawdę wygląda elegancko. Również sam grill na wentylatorem nie jest typowy i może się podobać. Jeśli szukacie konstrukcji prostej i eleganckiej to z pewnością będziecie zadowoleni.

Zasilacz ma wymiary 200 x 150 x 86 mm i waży 2,41 kg. Jest to długa konstrukcja, która wymaga odpowiedniej obudowy, aby całość zmieściła się bez problemów. Tabliczkę znamionową znajdziemy na jednym z boków. Do dyspozycji mamy linie +3,3 V i +5V, które oferują po 25 A, łącznie 150 W. Mamy też 6 linii +12V, które oferują kolejno 35 A, 35 A, 40 A, 40 A, 55 A, 55 A. Łącznie jest to 1300 W, przy czym moc szczytowa wynosi 1400 W.

Z tyłu mamy wejście na kabel zasilający (tak jak wspomniałem, pasuje tylko ten dołączony) oraz włącznik. Mamy też oczywiście otwory wentylacyjne. Okablowanie jest w pełni modularne, a jego konfigurację możecie zobaczyć poniżej.

Ilość dołączonych kabli jest z pewnością bardzo duża. Mamy dwa EPS 8-pin, trzy 2x PCI-E 6+2-pin, czy dwa 12VHPWR. Możecie więc podłączyć dwie karty z nowym typem złącza, bądź jedną typu Galax RTX 4090 HOF, która ma 2x 12VHPWR. Mamy też mieszaną wiązkę SATA + Molex. Okablowanie ma odpowiednią długoś, która spokojnie wystarczy do złożenia komputera. Jedynie kable 12VHPWR mają okrągły profil. W pozostałych każdy przewód ma swój oplot, co eliminuje potrzebę stosowania przedłużaczy z takim rozwiązaniem. Dzięki grzebieniom ładnie wszystko poukładacie i sprawicie, że zestaw naprawdę będzie super wyglądał.

Wnętrze be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

Za chłodzenie odpowiada 135 mm wentylator Silent Wings. Strona producenta podaje maksymalną prędkość 2400 RPM, ale na samym śmigle pisze 2600 RPM. Głośność do 50% obciążenia ma wynosić zaledwie 10,2 dBA, a przy 100% 23,2 dBA. Wentylator jest bezramkowy, co ma poprawić jego pracę. Został on oparty o łożysko FDB. Warto też zwrócić uwagę na lejek wokół wentylatora. Ma on zwiększać przepływ powietrza i redukować niechciane turbulencje.

Wnętrze jest oczywiście świetnie wykonane. Ważną rzeczą jest brak przewodów, co pozwala na polepszenie chłodzenia wszelkich komponentów. Brązowe kondensatory są produkcji Nippon Chemi-Con. Największe dwa mają parametry 400 V, 470 uF i mogą pracować w temperaturze do 105°C. Czarne kondensatory są produkcji Nichicon. Największy ma parametry 400 V, 680 uF i może pracować w temperaturze do 105°C. Zasilacz wdraża też technologię cyfrowego pełnego mostka LLC czy ma przetwornicę DC-DC. Jest on oczywiście zgodny z ATX 3.0. Zastosowane zabezpieczenia są następujące:

zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą (OTP),

zabezpieczenie nadprądowe (OCP),

zabezpieczenie nadmocowe (OPP),

zabezpieczenie przed zwarciem (SCP),

zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP),

zabezpieczenie podnapięciowe (UVP),

zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi prądami udarowymi (SIP).

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-13900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Monitor AOC G2868PQU

Testy be quiet! Dark Power Pro 13 1300W

Spoczynek to wyświetlanie tylko pulpitu. Obciążeniem był FurMark oraz Cinebench R23. Zdjęcia termowizyjne wykonałem dzięki smartfonowi CAT S61. W testach włączyłem OCK.

Spoczynek Obciążenie

Wyniki są świetne. Zasilacz ma znakomite napięcia, które bardzo dobrze trzyma pod obciążeniem. Jedynie linia +12 V wyraźniej spada, ale nadal nie jest to duża różnica. Bez problemów więc możecie podłączać najwydajniejszy sprzęt i nie obawiać się o stabilność PSU. W spoczynku wentylator działa, ale jest niesłyszalny. Pod obciążeniem jest on również bardzo cichy, a same temperatury nie są wysokie.

Testowana konstrukcja ma bardzo wysoką sprawność potwierdzoną odznaczeniem 80 Plus Titanium. Zgodnie ze stroną firmy, dal 2% obciążenia sprawność wynosi 73,1%, dla 10% – 91,6%, dla 20% – 93,6%, dla 50% – 94,4% i dla 100% – 92,8%.

Krótki test be quiet! Dark Power Pro 13 1300W – podsumowanie

Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W to jeden z najlepszych zasilaczy, jaki możecie kupić. Jest on świetnie wykonany i elegancko wygląda. W zestawie mamy sporo dodatków, a w pełni modularne okablowanie jest bogate, długie oraz ma każdy przewód osobno opleciony (oprócz 12VHPWR). Plusem z pewnością są tutaj dwie wtyczki 12VHPWR (mamy też wtyczki 6+2-pin) czy OCK, który pozwala na zwarcie wszystkich linii w jedną. Musicie jednak pamiętać, że zasilacz jest długi i wymaga odpowiedniej obudowy, aby bez problemów się zmieścił. Wnętrze jest świetnie wykonane, a na uwagę zasługuje spora liczba zabezpieczeń.

W testach wypadł on świetnie. Napięcia są bardzo dobre, a całość działa cicho i jest chłodna. Pamiętajcie też o wysokiej sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 Plus Titanium. Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W powinien kosztować 1849 zł i jest to wysoka cena, ale moim zdaniem konstrukcja jest w pełni jej warta. Jeśli więc szukacie naprawdę świetnego zasilacza to nie ma co się zastanawiać – testowana propozycja z pewnością w pełni Was zadowoli.