Czarne dziury emitują coś dziwnego. Pomiary są sprzeczne z przewidywaniami

Nie jest tajemnicą, że czarne dziury to jedne z najdziwniejszych obiektów we wszechświecie. I choć są one stosunkowo powszechne, to mogą przerażać swoją potęgą i tym, jak bardzo niewiele o nich wiemy.