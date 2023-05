Elektrownia Natrium nabiera kształtów. Bill Gates wiele obiecuje

W 2008 r. Bill Gates założył firmę TerraPower, która obecnie pracuje Natrium. Kiedy zacznie ona działać do 2030 r., będzie “najbardziej zaawansowaną elektrownią jądrową na świecie” – znacznie bezpieczniejszą i produkującą mniej odpadów niż tradycyjne reaktory. Współzałożyciel Microsoftu podzielił się przemyśleniami na swoim oficjalnym blogu.

Dziś jestem w mieście Kemmerer w stanie Wyoming, aby świętować ostatni krok w projekcie realizowanym od ponad 15 lat: zaprojektowanie i zbudowanie elektrowni jądrowej nowej generacji. Jestem podekscytowany, że mogę tu być po tak długim czasie – ponieważ jestem przekonany, że obiekt będzie wygraną dla lokalnej gospodarki, niezależności energetycznej Ameryki i walki ze zmianami klimatycznymi. Bill Gates

Ta elektrownia zasili nawet 250 tys. domów

Elektrownia Natrium będzie wyjątkowa pod kilkoma względami. Największa innowacja dotknie reaktory z pasywnym systemem chłodzenia, w którym wykorzystywany jest płynny sód mogący przyjąć więcej ciepła niż woda (stosowana w klasycznych reaktorach). Co więcej, energia cieplna przechowywana w zbiornikach z płynnym sodem może być magazynowana przez elektrownię i wykorzystywana w razie potrzeby.

Sam reaktor TerraPower jest znacznie tańszy w budowie w porównaniu do klasycznych jednostek i produkuje mniej odpadów radioaktywnych. To dlatego, że uran przetwarzany w elektrowni Natrium jest znacznie efektywniej, dzięki czemu zużyte paliwo zajmuje ok. 66 proc. mniej przestrzeni w porównaniu do tradycyjnych reaktorów.

Elektrownia Natrium – wizualizacja /Fot. Bill Gates

Reaktor powstający w Kemmerer ma finalnie produkować 345 MW energii, co wystarczy do zasilenia nawet 250 tys. domów. W razie potrzeby moc systemu będzie można zwiększyć aż do 500 MW, co wystarczy na dostarczenie energii do 400 tys. gospodarstw. Według Gatesa, budowa elektrowni zapewni ok. 1600 miejsc pracy w całym stanie Wyoming.

Kemmerer szczególnie zależy na sukcesie elektrowni Natrium. Zakład węglowy, który działa tu od ponad 50 lat, ma zostać zamknięty. Gdyby nie zakład Natrium, ok. 110 pracowników straciłoby pracę. Bill Gates

W zakładzie Natrium będzie pracować 200-250 osób, a ci którzy mają doświadczenie w pracy w elektrowni węglowej odnajdą się tu bez problemu i zostaną przypisani do zadań podobnych, które spełniali w starej placówce.