Energia słoneczna ma technologię przyszłości. Bill Gates macza palce w tym projekcie

Jednym z przedsięwzięć mających na celu zadbanie o ekologię jest projektowanie paneli słonecznych składających się z dwóch warstw. Dolną tworzy krzem, podczas gdy górną: perowskit. Dzięki połączeniu właściwości tego duetu powstałe w ten sposób ogniwa są w stanie utrzymać wydajność na poziomie 30 procent.

Dążenia do tego celu są efektem wysiłków inżynierów związanych z firmą CubicPV. Wsparcia w realizacji tych założeń udziela właśnie Bill Gates za pośrednictwem jego Breakthrough Energy Ventures. Jeśli wierzyć zapowiedziom autorów całego pomysłu, to proces produkcyjny takich dwuwarstwowych ogniw słonecznych ma być na tyle tani, by końcowy produkt stanowił konkurencyjną opcję na rynku fotowoltaiki.

Tandemowa technologia, wykorzystująca krzem i perowskity, pozwala pochłaniać więcej niż zazwyczaj energii słonecznej. To z kolei przekłada się na wzrost wydajności całej konstrukcji. Ostatecznie celem jest zwiększenie wykorzystania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii, na czym skorzysta środowisko naturalne, pochłonięte postępującymi zmianami klimatu, które w ostatnich dziesięcioleciach stawały się coraz bardziej nasilone.

Energia słoneczna gromadzone dzięki tandemowym panelom, składającym się z krzemu i perowskitów, mogłaby zrewolucjonizować fotowoltaikę

O tym, że plany CubicPV są jak najbardziej poważne, najlepiej świadczy fakt, iż firma poszukuje terenów pod budowę nowej fabryki płytek krzemowych o mocy 10 GW. I choć z jednej strony takie tandemowe rozwiązanie mogłoby doprowadzić do rewolucji, to należy pamiętać o pewnych minusach proponowanego rozwiązania. Zalicza się do nich chociażby nieosiągalną jak na razie stabilność kluczową dla komercyjnego wykorzystania.

Innym źródłem komplikacji będzie wytrzymałość projektowanych struktur. O ile bowiem eksperymenty prowadzone w warunkach laboratoryjnych przyniosły świetne rezultaty, tak w terenie moduły krzemowo-perowskitowe okazywały się tracić swoją przydatność już po upływie kilku miesięcy. Z tego względu CubicPV będzie musiała sprawić, by nowe ogniwa były wydajne, wytrzymałe, a przy tym tanie w produkcji. Być może wsparcie Billa Gatesa okaże się kluczem do realizacji tego celu.