Pechowa fotowoltaika w Polsce. Takiej mocy nigdy nie widzieliśmy

Dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju jest faktem. Widać to ewidentnie na wykresach prezentujących dane za każdy kolejny miesiąc. Na koniec I kwartału 2023 roku panele słoneczne posiadały w Polsce moc zainstalowaną wynoszącą łącznie 13,021 GW. Takiej wartości jeszcze nigdy nie widzieliśmy.

Czytaj też: Rekord paneli słonecznych w Polsce. Fotowoltaika zmiotła elektrownie węglowe

Analizując dane Energy Instrat, możemy sobie zobrazować rozwój fotowoltaiki. W marcu br. stanowiła ona 21,2 proc. całkowitej mocy zainstalowanej w Polsce. Większą zdolność do produkcji energii elektrycznej mają tylko elektrownie na węgiel kamienny, których moc wynosi 22,559 GW i jest to ich najniższa wartość od maja 2019. Oznacza to, że stopniowo redukuje się zdolności produkcyjne tych elektrowni.

Pod względem mocy zainstalowanej panele słoneczne prześcignęły elektrownie na węgiel brunatny (m.in. Bełchatów i Turów) już w marcu 2022 roku, a turbiny wiatrowe – w listopadzie 2021 roku. Jeśli obecne tempo rozwoju fotowoltaiki utrzyma się na tym samym poziomie (41 proc. w skali roku), to za mniej niż dwa lata stanie się ona najsilniejszym źródłem energii w Polsce.

Moc zainstalowana poszczególnych źródeł energii w Polsce / źródło: Energy Instrat, CC-BY-4.0

Fotowoltaika w Polsce z rekordową mocą zainstalowaną

Oczywiście nie możemy zapominać, że energia słoneczna jest zależna od warunków meteorologicznych i działa tylko przez pewną część dnia. Wysoka wartość mocy zainstalowanej jest potrzebna, aby niezależnie od pogody panele produkowały jakąś pewną ilość energii. Poza fotowoltaiką jest potrzebny albo wydajny system magazynowania energii, albo inne stabilne źródło energii. Tym ma być przez kilkanaście kolejnych lat węgiel, a następnie małe reaktory jądrowe.

Czytaj też: Dużo szumu o atom Orlenu. Przecież na małe reaktory modułowe jeszcze sobie poczekamy

Wracając do samej fotowoltaiki, to na jej olbrzymi sukces składają się instalacje prosumentów, których jest w naszym kraju już 1 241 574 – podaje Rynek Elektryczny za Agencją Rynku Energii. Łączna moc prosumenckich paneli wynosi 9,35 GW. Co ciekawe, w marcu br. wprowadzili oni do sieci 8 proc. mniej energii niż w 2022 roku. Było to ponad 457 GWh.

Jak się możemy domyślać, skoro energia słoneczna stanowi tak istotną część polskiego miksu energetycznego, to w skali samych OZE jest to widoczne jeszcze bardziej. Moc zainstalowana fotowoltaiki stanowi już 54 proc. spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii. Polska pod tym względem ciągle stawia na dwa kierunki rozwoju – instalacje słoneczne i turbiny wiatrowe. Biomasa, biogaz czy elektrownie wodne stanowią nikły procent w energetyce od dłuższego czasu.